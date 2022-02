Fahrradbekleidung der Marke Gonso: Hochwertige Sporttextilien mit dem gewissen Etwas

Wer bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad unterwegs sein möchte, der ist auf die adäquate Bekleidung angewiesen. Auf diese Weise lässt sich das ganze Jahr über das Bike nutzen, sowohl in der Freizeit als auch auf dem Weg zur Arbeit. In diesem Bereich hat sich schon seit vielen Jahrzehnten die Marke Gonso etabliert, die ihren Kunden hochwertige Sporttextilien mit besonderen Attributen anbietet.

Die Textilmanufaktur Gonso: Traditionsreicher Hersteller für Fahrradbekleidung

Die Textilmanufaktur Gonso wurde bereits im Jahr 1926 in der schwäbischen Alb gegründet. In der Anfangszeit verarbeitete das Unternehmen überwiegend Baumwolle zu Unterwäsche. Erst in den 60er-Jahren begann der Firmengründer die ersten Experimente mit Sporttextilien.

Dann folgte in den 80er-Jahren die Spezialisierung auf Fahrradbekleidung, die sich durch einen optimalen Klimakomfort sowie windschnittige und elastische Charakteristiken auszeichnet.

Diese wichtigen Merkmale sind zu einem Markenzeichen der Firma geworden. Ein Meilenstein war die innovative Erfindung des synthetischen Sitzpolsters, um den Komfort beim Radfahren erheblich zu erhöhen. Dank der jahrelangen Erfahrung ist die Marke Gonso, wie auch unter www.bikemeile24.de/marken/gonso/ zu sehen ist, zu einem Experten für folgende Produkte geworden:

Radhosen

Shorts

Radtrikots

Softshell-Jacken

Das Angebot umfasst sowohl Artikel für Damen als auch für Herren, genauso wie Fahrradbekleidung für große Größen.

Passformoptimierte Fahrradbekleidung mit attraktiven Designs

Wenn das Fahrrad häufig zum Einsatz kommt und ausgiebige Touren geplant sind, spielt der Wohlfühlfaktor eine sehr wichtige Rolle. Dank der leichten Stoffe aus Polyester erfolgt ein optimaler Feuchtigkeitstransport sowie eine perfekte Luftzirkulation innerhalb der Bekleidung. Grundsätzlich liegt Sportbekleidung eng am Körper an, um dem Luftstrom einen geringen Widerstand zu bieten.

In Verbindung mit optisch ansprechenden Designs und Farben sieht jeder Radfahrer dazu noch sehr modisch aus. In den Herbst- und Wintermonaten schützen Radjacken gegen die anbrechende Kälte, sie lassen sich mit Armlingen, Knielingen und Hosen aus wärmenden Thermostoffen kombinieren.

Praktisch sind auch die wind- und wasserdichten Funktionsfasern, die den Träger sicher durch alle Wetterlagen bringen. Auf diese Weise sind selbst heftige Regenfälle auf dem Weg zur Arbeit oder schneidende Windböen beim Fahrradfahren in den Bergen kein Problem.

Radbekleidung in Schichten anlegen

Im Sommer darf es ein luftiges Trikot sein, aber im Winter können die eisigen Außentemperaturen zu einer Gefahr für die Gesundheit werden. Allerdings ist es während dieser Jahreszeit zu Beginn der Radtour zwar extrem kalt, aber mit dem Fortschritt heizt sich der Körper selber auf. Aus diesem Grund am besten mehrere Schichten von Fahrradbekleidung übereinander tragen, um sich den wechselnden Temperaturen anzupassen.

Als Grundlage dient funktionstüchtige Radunterwäsche und als Abschluss eine variable Allwetterjacke, die sich bei Bedarf schnell ausziehen und verstauen lässt. Um den Komfort beim Sitzen zu erhöhen, haben sich Sitzpolster bewährt, so lassen sich schmerzhafte Druckstellen vermeiden. Da diese in der Radhose integriert sind, ist dem Träger ein perfekter Sitz garantiert. Mit der Hilfe von rutschsicheren Beinabschlüssen lässt sich die Sicherheit beim Radfahren nachhaltig verbessern.

Fazit

Die Marke Gonso steht für qualitativ hochwertige Fahrradbekleidung, die sowohl beim Design als auch bei der Form und der Funktionalität mit dem gewissen Etwas punktet.