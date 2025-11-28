Rückruf: Listerien – Laschinger Seafood ruft K Classic Forellenfilets via Kaufland zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Laschinger Seafood GmbH informiert über den Rückruf des Artikels K Classic Regenbogen Forellenfilets der Sorten Natur und Pfeffer mit dem Verbrauchsdatum 30.11.2025. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden bei einer Untersuchung in Listerien nachgewiesen.

Vom Verzehr wird dringend abgeraten!

Die betroffenen Produkte waren über Kaufland erhältlich

Betroffene Artikel

K Classic Regenbogen Forellenfilets heißgeräuchert Natur

Inhalt: 125 g

Verbrauchsdatum: 30.11.2025

Losnummer: 4254431

GTIN 4010871040209

K Classic Regenbogen Forellenfilets heißgeräuchert Pfeffer

Inhalt: 125 g

Verbrauchsdatum: 30.11.2025

Losnummer: 4254431

GTIN 4010871040216

Im Verkauf via Kaufland

Andere Verbrauchsdaten des Artikels sind nach Unternehmensangaben von dem öffentlichen Rückruf nicht betroffen.

Verbraucher:innen, die das Produkt mit dem Verbrauchsdatum 30.11.2025 / LOT 4254431 gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.

Kundenservice

Für Verbraucheranfragen steht unter der Nummer +49 151 11654747 eine Hotline zur Verfügung.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Hintergrund Listerien ACHTUNG! Gesundheitsgefahr! Verbraucherinnen und Verbraucher, die eines oder mehrere dieser Produkte erworben haben, sollten unbedingt auf den Konsum verzichten Listerien können neben Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall nach dem Verzehr betroffener Lebensmittel auch nach längerer Inkubationszeit (z.T. über 3 Wochen) Symptome ähnlich eines grippalen Infekts auslösen. Hierbei ist insbesondere die Gesundheit von Schwangeren, kleineren Kindern und Immungeschwächten gefährdet. Sollten oben genannte Symptome auftreten, suchen Sie umgehend Ihrem Hausarzt auf. Eine Listeriose verläuft bei gesunden Menschen meist harmlos oder wird sogar kaum bemerkt. Werden besonders viele Erreger aufgenommen, kann es zu Fieber und Durchfällen kommen. Kleinkinder oder Menschen mit geschwächter Immunabwehr, wie frisch Operierte, Aids- oder Krebspatienten und Diabetiker können schwer erkranken. Der Ausbruch der Erkrankung kann bis zu acht Wochen nach Aufnahme der Bakterien erfolgen. Listerien können Sepsen („Blutvergiftungen“) oder Meningitiden (Hirnhautentzündungen) verursachen, die mit Antibiotika behandelt werden können, aber dennoch in 30 Prozent der Fälle zum Tode führen. Besonders bei Schwangeren ist eine Listeriose sehr gefährlich, da sie fatale Folgen für das ungeborene Kind haben kann. Es kann zu Frühgeburt, schweren Schädigungen oder sogar zum Absterben des Fötus kommen. Die Schwangere hingegen bemerkt die Erkrankung oft nicht einmal. PDF – Schutz vor Infektionen mit Listerien

