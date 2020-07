Rückruf: Enthält Zucker – Egger Getränke ruft Energy Drink „Crazy Wolf Sugarfree“ via Kaufland zurück

Die Egger Getränke GmbH informiert über den Rückruf des Energy Drink „Crazy Wolf Sugarfree 1,5 l“ mit dem MHD 03.02.2021. Wie das Unternehmen mitteilt, ist das Produkt falsch deklariert. Entgegen der Angabe „sugarfree“ befinden sich in dem Produkt 11 Gramm Zucker/100 ml, was für Personen – insbesondere Diabetiker – die Zucker nur eingeschränkt zu sich nehmen dürfen, zu einer Gesundheitsgefährdung führen kann. Das Produkt per se ist sicher, allerdings für einen eingeschränkten Personenkreis nicht geeignet.

Im Rahmen einer internen Kontrolle ist die Fehldeklaration des Produktes aufgefallen. Das Produkt hat das optische Erscheinungsbild sowie den Inhalt von „Crazy Wolf“ mit Zucker, jedoch ist die Deklaration jene von „Crazy Wolf Sugarfree“. Die betroffenen Flaschen wurden über Kaufland vertrieben.

Betroffener Artikel

Artikel: Energy Drink „Crazy Wolf Sugarfree“

Inhalt: 1,5 l

MHD: 03.02.2021

Vertrieb: Kaufland

Die komplette Ware mit dem MHD 03.02.21 wurde bereits aus dem Verkauf genommen. Das Produkt wurde in allen Bundesländern verkauft.

Das Produkt kann in allen Kaufland Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Kundenservice

Rückfragehinweis für Verbraucheranfragen beim Hersteller in Österreich:

Egger Getränke GmbH & Co OG; +43 50300 / 16 333; office@eggergetraenke.at

Für Verbraucheranfragen steht unter der Nummer 0800 1528352 auch eine kostenfreie Kaufland Hotline zur Verfügung.

Produktabbildungen: Egger Getränke GmbH



