Rückruf: Hartplastiksplitter – SchapfenMühle ruft Porridge Produkte bundesweit zurück

Das Unternehmen SchapfenMühle GmbH & Co. KG (Ulm/Baden Württemberg) informiert über den Rückruf verschiedener Porridge Produkte, welche bundesweit in diversen Handelsunternehmen angeboten wurden. Wie das Unternehmen mitteilt, kann durch einen technischen Defekt in einer Produktionsanlage nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Packungen Hartplastiksplitter befinden könnten.

Betroffener Artikel

Betroffen sind folgende Artikel mit den angegebenen Mindesthaltbarkeitsdaten, die sich jeweils auf den Faltschachteln der einzelnen Artikel finden lassen:

SCHAPFEN DINKEL PORRIDGE CRANBERRY KOKOS 260 G 10 FS

Mindesthaltbarkeitsdatum 18.02.2020

gehandelt bundesweit im Lebensmitteleinzelhandel SCHAPFEN DINKEL PORRIDGE ARONIA SAUERKIRSCH 260G 10 FS

Mindesthaltbarkeitsdatum 06.03.2020

gehandelt bundesweit im Lebensmitteleinzelhandel SCHAPFEN DINKEL PORRIDGE ORANGE INGWER 260G 10 FS

Mindesthaltbarkeitsdatum 17.02.2020 und 30.04.2020

gehandelt bundesweit im Lebensmitteleinzelhandel SCHAPFEN DINKEL PORRIDGE NATUR 260G 10 FS

Mindesthaltbarkeitsdatum 17.02.2020 und 30.04.2020

gehandelt bundesweit im Lebensmitteleinzelhandel ALDI NORD GLETSCHERKRONE PORRIDGE,

Sorten Raspberry Pomegranate und Vanilla Honey

Mindesthaltbarkeitsdatum 13.12.2019

gehandelt bei ALDI NORD als Aktionsartikel seit 14.03.2019 GLETSCHERKRONE PORRIDGE HAFERMAHLZEIT

Sorten Klassisch, Schoko, Apfel-Zimt und Waldbeere

Mindesthaltbarkeitsdatum 15.01.2020, gehandelt bei ALDI NORD

Sollten Sie eines dieser Porridge Produkte mit dem entsprechenden Mindesthaltbarkeitsdatum gekauft haben, können Sie dieses​ über den Handel gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben. Andere Mindesthaltbarkeitsdaten sowie weitere Artikel sind nicht betroffen. Die betroffenen Handelsunternehmen wurden bereits informiert und aufgefordert, die Ware aus dem Verkauf zu nehmen. Die Unternehmen haben umgehend reagiert. Andere Mindesthaltbarkeitsdaten der Artikel sind nicht betroffen. Kundeninformation > Kundenservice

Der Lieferant „SchapfenMühle GmbH & Co. KG“ hat eine Telefonnummer für Verbraucheranfragen eingerichtet: 0731 964 46 0 (Montag bis Freitag, 8:00 bis 17:00 Uhr).

Infobox Fremdkörper ACHTUNG Gesundheitsgefahr!



Glas- oder Kunststoffsplitter wie auch metallische Fremdkörper können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder inneren Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen



