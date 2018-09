UPDATE Rückruf: Salmonellen – Landhof „Am Ziegenried“ ruft alle Schnittkäse zurück

Die Landhof „Am Ziegenried“ GmbH informiert über den Rückruf des gesamten Schnittkäse Sortiments. Wie das Unternehmen mitteilt, sind Mindesthaltsbarkeitsdaten im gesamten Zeitraum vom 24.9. bis zum 31.10.2018 von dem Rückruf betroffen. Im Verkauf waren diese bereits seit dem 13. August.

Bereits am 7. September erfolgte ein erster Rückruf, welcher dann am 19. September bereits einmal erweitert wurde.

Vom Verzehr wird dringend abgeraten!

Betroffener Artikel

Mindesthaltsbarkeitsdaten im gesamten Zeitraum vom 24.9. bis zum 31.10.2018

Pur – Schnittkäse Natur

Morgenröte – Schnittkäse mit Rote Beete – Thymian

Feuerberger – Schnittkäse mit Chili – Paprika

Sommerabend – Schnittkäse mit Tomate – Kräuter

Bockshornklee – Schnittkäse mit Bockshornklee

Schnittkäse mit Kürbiskernen und Karottensaft

Die betroffenen Produkte sind nicht mehr genussfähig. Vor dem Verzehr wird gewarnt!

Kunden können das Produkt in ihrer jeweiligen Verkaufsstätte oder im Hofladen Am Ziegenried in 99310 Dosdorf zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, selbstverständlich auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Infobox Salmonellen ACHTUNG Gesundheitsgefahr!

Vom Verzehr der Produkte aus der angegebenen Produktchargen wird dringend abgeraten. Sollten sich nach dem Verzehr untenstehende Symptome zeigen, suchen sie unverzüglich ihren Hausarzt auf Der Verzehr von mit Salmonella-Bakterien belasteten Lebensmitteln kann Unwohlsein, Durchfall, evtl. Erbrechen, und Fieber auslösen. Verbraucher müssten in diesem Fall einen Arzt aufsuchen, und sofort auf Verdacht auf Salmonella hinweisen. Die Inkubationszeit nach Verzehr beträgt i.d.R. 48 Stunden, selten bis zu 3 Tage. Diese Symptome können bei Kleinkindern, immungeschwächten und älteren Menschen verstärkt auftreten



