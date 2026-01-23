Gewusst? Im Supermarkt zählt nur der Preis an der Kasse

Sonderangebote und reduzierte Ware gehören fest zum Alltag im Supermarkt. Sie versprechen eigentlich niedrigere Preise und sollen Kundinnen und Kunden zum Zugreifen animieren. Häufig handelt es sich um zeitlich begrenzte Aktionen, größere Packungen zum Vorteilspreis oder Produkte mit bald erreichtem Mindesthaltbarkeitsdatum.

Doch nicht jedes Angebot bedeutet automatisch eine Ersparnis. Immer wieder ärgern sich Kund:innen dann an der Kasse, wenn plötzlich ein viel höherer Preis berechnet wird.

Die Verbraucherzentrale NRW klärt auf

Einkaufen ist teurer geworden. Umso mehr achten Verbraucher: innen gerade im Supermarkt auf Sonderangebote und reduzierte Ware – meist farblich auf den Preisschildern am Regal gekennzeichnet. Doch Vorsicht, das vermeintliche Schnäppchen kann an der Kasse plötzlich wieder mehr kosten. Den Grund erklärt Iwona Husemann, Rechtsexpertin der Verbraucherzentrale NRW: „Bei dem Preis am Regal handelt es sich nicht um ein rechtlich bindendes Angebot des Händlers, sondern nur um eine sogenannte ,invitatio ad offerendum‘, also um die Aufforderung an potenzielle Käufer:innen, ein Angebot abzugeben. Der eigentliche Kaufvertrag kommt erst an der Kasse zustande.“

Im Normalfall stimmen die ausgewiesenen Regal-Preise mit den in der Kasse gespeicherten Preisen überein. Aber mangelnde Sorgfalt bei den Markt-Betreibern kann zu Verwirrung durch unterschiedliche Preise führen. Etwa, weil bei schon beendeten Sonderaktionen die Preisschilder noch nicht wieder ausgetauscht wurden oder der günstigere Preis schon ausgezeichnet ist, obwohl die Aktion erst am nächsten Tag beginnt.

Doch auch, wenn Kund:innen durch die falsche Auszeichnung verärgert sind: Sie haben keinen Anspruch auf den günstigeren Preis, sondern können nur direkt vom Kauf zurücktreten. Eine spätere Reklamation ist nicht mehr möglich. Tipp der Expertin: „Verbraucher:innen sollten die Preise vom Regal mit denen auf der Digitalanzeige an der Kasse vergleichen und bei Abweichungen sofort reklamieren. Oft akzeptieren die Supermärkte aus Kulanz den günstigeren Preis.“

Weiterführende Informationen : www.verbraucherzentrale.nrw/ node/23500