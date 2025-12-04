Alle Jahre wieder: ÖKO-TEST Jahrbuch Kinder & Familie 2026

Alle Jahre wieder erscheint das ÖKO-TEST Jahrbuch Kinder & Familie – und liefert einen kompakten, verlässlichen Überblick darüber, welche Produkte für Kinder wirklich empfehlenswert sind. Von Spielzeug über Kleidung, Ernährung, Schulbedarf bis hin zu Pflegeartikeln: Das Jahrbuch zeigt, wo Hersteller verantwortungsvoll handeln – und wo Inhaltsstoffe, Schadstoffe oder Qualitätsmängel zur Vorsicht mahnen.

Gerade für Familien ist es eine wertvolle Orientierungshilfe. Das Jahrbuch bietet eine fundierte Einordnung, unabhängig, kritisch und verbrauchernah. So unterstützt es Familien Jahr für Jahr dabei, bewusste Entscheidungen zu treffen – und Kinder vor unnötigen Risiken zu schützen.

ÖKO-TEST Jahrbuch Kinder und Familie für 2026

In welchem Baby-Getreidebrei stecken Schimmelpilzgifte? Wirken Mittel gegen Zahnungsbeschwerden wirklich? Und in welchen Luftballons wurden vermutlich krebserregende Nitrosamine nachgewiesen? Antworten liefert ÖKO-TEST im neuen Familien-Einkaufsratgeber – mit mehr als 550 Produkten in 26 Tests.

ÖKO-TEST hat mehr als 550 Kinderprodukte unter die Lupe genommen – darunter Lebensmittel, Pflegeprodukte und Spielsachen. Die Tests des Jahrbuchs Kinder und Familie sollen Eltern bei ihren Kaufentscheidungen im Alltag unterstützen.

„Bei der Fülle an Lebensmitteln und Kinderprodukten, die es auf dem Markt gibt, ist es schwer, den Überblick zu bewahren. Umso wichtiger ist es für uns, aufzuklären und darüber zu informieren, was tatsächlich im Einkaufswagen landet“, sagt ÖKO-TEST Chefredakteurin Bianca Puff.

Die Kritik der Verbraucherschützer reicht von zu viel Zucker und Mehrfachbelastungen mit Pestiziden, wie etwa im Test Erdbeer-Fruchtaufstriche, bis hin zu Funden von potenziell erbgutveränderndem und krebserregendem Formaldehyd im Test Knete. Aber es gibt auch gute Nachrichten: So sind alle getesteten Duschshampoos für Kinder aus Sicht von ÖKO-TEST empfehlenswert.

Quelle: ÖKO-TEST