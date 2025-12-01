Rückruf: Verschiedene Spielzeuge für Kleinkinder via Temu

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Temu informiert über den Rückruf verschiedener Spielzeugartikel, vornehmlich für Kleinkinder. Die Rückrufinformationen betreffen Artikel, die bestimmte Sicherheitsanforderungen nicht erfüllen. Spielzeug für Kleinkinder muss besonders strengen Sicherheitsstandards entsprechen, da diese Altersgruppe oft Gegenstände in den Mund nimmt. Wie das Unternehmen mitteilt, besteht Erstickungs- und Gesundheitsgefahr.

Es wird von der weiteren Verwendung abgeraten!

Leider finden sich immer wieder auch hormonaktive Substanzen in Kinderspielzeug – auch endokrine Disruptoren genannt. Das sind Chemikalien, die den Hormonhaushalt von Menschen – besonders von Kindern – beeinflussen können. Sie stehen im Verdacht, die Entwicklung, das Immunsystem oder die Fortpflanzungsfähigkeit zu beeinträchtigen.

Betroffene Artikel

Holzsortier- und Stapelspielzeug – Lernspielzeug

Marke des Produkts: unbekannt

Name des Verkäufers: TongHong

Produkt-ID: 601099519046552

Identifikationsnummer: 5924284314 (auf dem Paket)

Grund: Erstickungsgefahr durch Kleinteile – Verletzungsgefahr

Blaues Plastik-Wasserspielset mit Fischernetz & Tieren

Marke des Produkts: unbekannt

Name des Verkäufers: Yi Qu Tong Yue Hui

Produkt-ID: 601099555511204

Identifikationsnummer: 6157210420 (auf dem Paket)

Grund: Erstickungsgefahr durch Kleinteile – Verletzungsgefahr

Schwimmende Otter Badespielzeug-Set

Marke des Produkts: unbekannt

Name des Verkäufers: Ziliyy

Produkt-ID: 601099681001319

Identifikationsnummer: 2941046206 (auf dem Paket)

Grund: Erstickungsgefahr durch Kleinteile – Verletzungsgefahr

Rasselspielzeug für Kinder von 0-3 Jahren

Verschiedene Farben, die zufällig geliefert werden

Marke des Produkts: unbekannt

Name des Verkäufers: Melalebo toys

Produkt-ID: 601099857308863

Identifikationsnummer: 1457085214 (auf dem Paket)

Grund: Erstickungsgefahr durch Kleinteile

Silikon-Beißhandschuh für Kleinkinder

Marke des Produkts: PANLYNNER

Name des Verkäufers: Bestchica Baby

Produkt-ID: 601099689098899

Identifikationsnummer: 6430649713 (auf dem Paket)

Grund: Erstickungsgefahr durch Kleinteile – Klettverschluss enthält einen gesundheitsschädlichen Stoff (Nonylphenolethoxylat)

Sensorikspielzeug für Kleinkinder

Marke des Produkts: unbekannt

Name des Verkäufers: HuierToy

Produkt-ID: 601099653357505

Identifikationsnummer: 5000823878 (auf dem Paket)

Grund: Erstickungsgefahr durch Kleinteile – Hohe Formaldehydwerte

Sollten Sie den Artikel verschenkt oder anderweitig weitergegeben haben, informieren sie bitte den Empfänger über diesen Rückruf

Wenn Temu Ihre Kontaktdaten hat, werden Sie eine E-Mail mit den oben genannten Informationen erhalten. Temu hat bereits im Namen der Verkäufer eine vollständige Rückerstattung auf Ihre ursprüngliche Zahlungsmethode veranlasst.

Kundenservice

Sollten Sie keine E-Mail erhalten haben, besuchen Sie das Temu Support-Center unter https://www.temu.com/support-center.html, um eine Rückerstattung anzufordern.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller