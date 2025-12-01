Rückruf: Verschiedene Spielzeuge für Kleinkinder via Temu
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Temu informiert über den Rückruf verschiedener Spielzeugartikel, vornehmlich für Kleinkinder. Die Rückrufinformationen betreffen Artikel, die bestimmte Sicherheitsanforderungen nicht erfüllen. Spielzeug für Kleinkinder muss besonders strengen Sicherheitsstandards entsprechen, da diese Altersgruppe oft Gegenstände in den Mund nimmt. Wie das Unternehmen mitteilt, besteht Erstickungs- und Gesundheitsgefahr.
Es wird von der weiteren Verwendung abgeraten!
Leider finden sich immer wieder auch hormonaktive Substanzen in Kinderspielzeug – auch endokrine Disruptoren genannt. Das sind Chemikalien, die den Hormonhaushalt von Menschen – besonders von Kindern – beeinflussen können. Sie stehen im Verdacht, die Entwicklung, das Immunsystem oder die Fortpflanzungsfähigkeit zu beeinträchtigen.
Betroffene Artikel
Holzsortier- und Stapelspielzeug – Lernspielzeug
Marke des Produkts: unbekannt
Name des Verkäufers: TongHong
Produkt-ID: 601099519046552
Identifikationsnummer: 5924284314 (auf dem Paket)
Grund: Erstickungsgefahr durch Kleinteile – Verletzungsgefahr
Blaues Plastik-Wasserspielset mit Fischernetz & Tieren
Marke des Produkts: unbekannt
Name des Verkäufers: Yi Qu Tong Yue Hui
Produkt-ID: 601099555511204
Identifikationsnummer: 6157210420 (auf dem Paket)
Grund: Erstickungsgefahr durch Kleinteile – Verletzungsgefahr
Schwimmende Otter Badespielzeug-Set
Marke des Produkts: unbekannt
Name des Verkäufers: Ziliyy
Produkt-ID: 601099681001319
Identifikationsnummer: 2941046206 (auf dem Paket)
Grund: Erstickungsgefahr durch Kleinteile – Verletzungsgefahr
Rasselspielzeug für Kinder von 0-3 Jahren
Verschiedene Farben, die zufällig geliefert werden
Marke des Produkts: unbekannt
Name des Verkäufers: Melalebo toys
Produkt-ID: 601099857308863
Identifikationsnummer: 1457085214 (auf dem Paket)
Grund: Erstickungsgefahr durch Kleinteile
Silikon-Beißhandschuh für Kleinkinder
Marke des Produkts: PANLYNNER
Name des Verkäufers: Bestchica Baby
Produkt-ID: 601099689098899
Identifikationsnummer: 6430649713 (auf dem Paket)
Grund: Erstickungsgefahr durch Kleinteile – Klettverschluss enthält einen gesundheitsschädlichen Stoff (Nonylphenolethoxylat)
Sensorikspielzeug für Kleinkinder
Marke des Produkts: unbekannt
Name des Verkäufers: HuierToy
Produkt-ID: 601099653357505
Identifikationsnummer: 5000823878 (auf dem Paket)
Grund: Erstickungsgefahr durch Kleinteile – Hohe Formaldehydwerte
Sollten Sie den Artikel verschenkt oder anderweitig weitergegeben haben, informieren sie bitte den Empfänger über diesen Rückruf
Wenn Temu Ihre Kontaktdaten hat, werden Sie eine E-Mail mit den oben genannten Informationen erhalten. Temu hat bereits im Namen der Verkäufer eine vollständige Rückerstattung auf Ihre ursprüngliche Zahlungsmethode veranlasst.
Kundenservice
Sollten Sie keine E-Mail erhalten haben, besuchen Sie das Temu Support-Center unter https://www.temu.com/support-center.html, um eine Rückerstattung anzufordern.
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller