Vegetarische & vegane Ernährung – gesund, bewusst und im Trend

Immer mehr Menschen entscheiden sich für eine vegetarische oder vegane Ernährung. Die Gründe dafür sind vielfältig: gesundheitliche Vorteile, Umwelt- und Klimaschutz oder ethische Überzeugungen. Eine vegetarische Ernährung verzichtet auf Fleisch und Fisch, erlaubt aber meist Milchprodukte und Eier. Sie gilt als nährstoffreich, ballaststoffbetont und kann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken.

Die vegane Ernährung geht einen Schritt weiter und verzichtet vollständig auf tierische Produkte. Dadurch wird der ökologische Fußabdruck deutlich kleiner, allerdings erfordert sie eine bewusste Planung – insbesondere bei Nährstoffen wie Vitamin B12, Eisen, Calcium und Omega-3-Fettsäuren. Pflanzliche Alternativen, angereicherte Produkte und ggf. Nahrungsergänzungen helfen, den Bedarf zu decken.

Aber wie gut sind die angebotenen Produkte? Von ÖKO-TEST gibt es nun das Sonderheft Vegetarisch & Vegan mit 149 Produkten im Test und fünf veganen Rezepten.

ÖKO-TEST Spezial Vegetarisch & Vegan: 149 Produkte im Test

Ab dem 06.11.2025 ist das ÖKO-TEST Spezial Vegetarisch & Vegan 2025 erhältlich. Im Heft sind sieben Tests mit 149 Produkten enthalten – darunter Früchtemüslis und vegane Ersatzprodukte. Ebenfalls im neuen Spezial: Tipps und Rezepte für eine gesunde, pflanzenbasierte Ernährung.

Was bringt es wirklich, sich vegan zu ernähren? Und warum ist es für unser Darmmikrobiom gut? Die Empfehlungen für eine pflanzenbetonte Ernährung werden lauter und stärker. Gleichzeitig stimmt das EU-Parlament dafür, Begriffe wie Schnitzel oder Würstchen für pflanzliche Fleischalternativen künftig zu verbieten – denn diese könnten zu Verwirrungen führen. Diesen Fragen und Themen hat sich die ÖKO-TEST-Redaktion im neuen ÖKO-TEST Spezial Vegetarisch & Vegan 2025 angenommen. Fünf vegane Rezepte sind auch darin enthalten.

Außerdem im Heft: Tests zu Früchtemüslis, veganen Brotaufstriche, veganem Käse, Falafel, veganer Mayo, veganem Eis und veganen Fruchtgummis. Welche Produkte ÖKO-TEST empfiehlt und welche nicht überzeugen, können Verbraucherinnen und Verbraucher ab heute im ÖKO-TEST Spezial nachlesen.

Infobox ÖKO-TEST Spezial Vegetarisch & Vegan 2025



Sonderheft, 7,90 Euro

Online verfügbar auf: oekotest.de/T2511

Quelle: ÖKO-TEST