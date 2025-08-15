EuGH-Urteil zum VW-Abgasskandal erhöht für Millionen Autokäufer Chance auf Entschädigung

Der Abgasskandal, der 2015 ins Rollen kam, betrifft zahlreiche Autohersteller, die bei Diesel- und teilweise Benzinfahrzeugen Software einsetzten, um Abgaswerte auf dem Prüfstand zu manipulieren. Dadurch wirkten die Fahrzeuge umweltfreundlicher, als sie es im realen Fahrbetrieb tatsächlich waren.

Die Enthüllungen führten zu Rückrufen, milliardenschweren Strafen und einer Flut von Klagen betroffener Fahrzeughalter. Viele Käufer konnten Schadensersatz oder Rückabwicklung ihres Vertrags erwirken. Gleichzeitig geriet die Automobilbranche unter starken Druck, strengere Abgasnormen einzuhalten und auf alternative Antriebe zu setzen.

Der Skandal hat das Vertrauen vieler Verbraucher erschüttert – und gilt bis heute als Mahnmal für Transparenz und Nachhaltigkeit in der Industrie.

Nun hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) ein Verbraucherfreundliches Urteil gesprochen.

Volkswagen versucht die Tragweite des Urteils herunterzuspielen – doch der Kreis derer, die Anspruch auf Zahlungen haben, ist nun weit größer als zuvor. Stiftung Warentest erklärt, wer jetzt handeln sollte – auch wenn der Wagen gebraucht gekauft wurde.