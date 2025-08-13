Mundspüllösungen – mehr als frischer Atem?

Mundspüllösungen sind Ergänzungen zur täglichen Mundhygiene. Sie sollen dabei helfen, Plaque zu reduzieren, Bakterien zu bekämpfen und das Risiko für Karies oder Zahnfleischentzündungen senken und für frischen Atem sorgen. Für eine optimale Wirkung sollten Mundspüllösungen nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung zum Zähneputzen und zur Zahnseide verwendet werden. Wichtig ist, die Anwendungshinweise zu beachten – besonders bei medizinischen Produkten, die oft nur für einen begrenzten Zeitraum empfohlen werden.

Die Stiftung Warentest hat nun 20 Mundspüllösungen untersucht, mit durchwachsenem Ergebnis

Die meisten wissen es mittlerweile: Die Zahnbürste kommt nicht überallhin. Doch mit Zahnseide oder Zwischenraumbürstchen kommen nicht alle klar. Die Lösung könnte eine Lösung sein − eine Mundspüllösung. Diese Mittel versprechen, Karies und Zahnfleischproblemen vorzubeugen. Zu Recht?

„Wir haben 20 Mundspüllösungen untersucht, drei davon für Kinder. Das Ergebnis ist durchwachsen. Zwar schützen fast alle gut bis sehr gut vor Karies. Aber weniger als die Hälfte beugt Plaque und Zahnfleischentzündungen effektiv vor“, erklärt Dennis Stieler, Gesundheitsexperte bei der Stiftung Warentest.

Viele Lösungen enthalten zudem gewässerbelastende Stoffe. Rund zwei von drei Flaschen lassen sich überdies nicht recyceln. So sind am Ende nur fünf Produkte gut – und nur eins ist sehr gut.

Pro Jahr landen in Deutschland etwa 75 Millionen leere Flaschen von Mundspülungen im Müll. Deshalb hat die Stiftung Warentest einen genauen Blick auf die Recyclingfähigkeit der Verpackungen geworfen. Mit ernüchterndem Fazit: 14 Flaschen lassen sich nicht recyceln. „Fast immer liegt das am Klebstoff der Etiketten. Er lässt sich bei der Wiederverwertung nicht vollkommen abwaschen und macht den Kunststoff PET als hochwertiges Rezyklat, etwa für neue Flaschen, unbrauchbar“, weiß Stieler. Die Flaschen von Meridol und Bioniq bestehen aus undurchsichtigem weißem PET, das sich mit keiner in Deutschland angewandten Technik recyceln lässt. Zudem stecken die robusten Kunststoffflaschen in unnötigen Pappschachteln.

