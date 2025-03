Energy Drinks mit Vorsicht zu genießen

Energy Drinks erfreuen sich großer Beliebtheit, insbesondere bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Doch die süßen, koffeinhaltigen Getränke stehen zunehmend in der Kritik.

Wissenschaftliche Studien und Fachleute warnen vor den potenziellen gesundheitlichen Risiken, die mit dem Konsum dieser Getränke verbunden sind. Und diese sind vielfältig.

Herz-Kreislauf-Probleme und Bluthochdruck

Eine der größten Sorgen im Zusammenhang mit Energy Drinks bereitet Forschenden das Herz-Kreislauf-System. Studien zeigen, dass bereits der Konsum einer einzigen Dose den Blutdruck erhöhen und den Herzrhythmus beeinflussen kann. Dies liegt vor allem am hohen Koffeingehalt, der in Kombination mit anderen Stimulanzien wie Taurin und Guarana die Wirkung des Getränks noch verstärken kann. In extremen Fällen wurden sogar schwere Herzrhythmusstörungen und plötzliche Herztode dokumentiert.

Übermäßiger Zuckerkonsum und Stoffwechselprobleme

Energy Drinks enthalten neben Koffein auch große Mengen Zucker. Der regelmäßige Konsum kann zu Blutzuckerschwankungen, Gewichtszunahme und langfristig zu manifesten Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes führen. Besonders bei Jugendlichen, die oft mehrere Dosen täglich konsumieren, ist das Risiko erhöht.

Psychische und neurologische Auswirkungen

Neben den physischen Risiken gibt es auch Hinweise auf psychische und neurologische Auswirkungen. Übermäßiger Konsum kann offensichtlich zu Schlaflosigkeit, Nervosität und in einigen Fällen zu Angstzuständen führen. Diese Effekte werden durch die stimulierenden Inhaltsstoffe der Getränke verstärkt.

Empfehlungen und Vorsichtsmaßnahmen

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) empfiehlt, dass Jugendliche nicht mehr als 3 mg Koffein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag konsumieren sollten. Für Erwachsene liegt die empfohlene Tageshöchstmenge bei etwa 5,7 mg/kg Körpergewicht, was ca. 400 mg Koffein pro Tag entspricht. Zum Vergleich: eine Tasse Filterkaffee (200 ml) enthält im Durchschnitt etwa 90 mg und eine handelsübliche Dose eines Energy Drinks (250 ml) etwa 80 mg Koffein. Es ist ratsam, den Konsum von Energy Drinks zu begrenzen und besonders bei bestehenden gesundheitlichen Problemen oder in Kombination mit Alkohol Vorsicht walten zu lassen.

Fazit Energy Drinks mögen verlockend sein, doch die potenziellen gesundheitlichen Risiken sollten nicht unterschätzt werden. Ein bewusster und maßvoller Umgang mit diesen Getränken ist entscheidend, um langfristige gesundheitliche Schäden zu vermeiden.

