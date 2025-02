Rückruf: GUT&GÜNSTIG laktosefreie H-Schlagsahne kann Laktose enthalten

Der Hersteller DMK Deutsches Milchkontor GmbH informiert über den Rückruf des Artikels GUT&GÜNSTIG laktosefreie H-Schlagsahne 30% Fett in der 200g-Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 08.02.2025. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde bei einer Qualitätskontrolle in einzelnen Packungen des Produkts mit dem oben genannten MHD Laktose festgestellt.

Dies kann bei Menschen, die an einer Laktoseintoleranz leiden, zu gesundheitlichen Beschwerden wie Bauchschmerzen, Blähungen oder Durchfall führen.

Der Artikel wurde vorwiegend bei EDEKA und Marktkauf in den Bundesländern Berlin und Brandenburg sowie in Nordbayern, an Nordbayern angrenzenden Teilen von Baden-Württemberg sowie Thüringen angeboten.

Betroffener Artikel



GUT&GÜNSTIG laktosefreie H-Schlagsahne 30% Fett

Inhalt: 200g-Packung

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 08.02.2025

Verbraucher:innen, die nicht an einer solchen Unverträglichkeit leiden, können das Produkt unbedenklich verzehren.

Verbraucher:innen, die das entsprechende Produkt mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.

Kundenservice

Anfragen von Verbraucher:innen beantwortet der DMK-Kundenservice unter der Hotline 0421 / 243 2443 oder per E-Mail an: info@dmk.de.

* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller