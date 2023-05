Sonnenschutzfolien: Effektiver Schutz vor Hitzebelastung im Sommer

Sonnenschutz für Fenster reduziert vor allem in der warmen Jahreszeit Sonnenlicht und Wärme in Innenräumen und erhält das Wohlbefinden. Welche weiteren Vorteile der Hitzeschutz bietet und was es noch zu beachten gibt, verraten wir hier.

Sonnenschutzprodukte für Fenster – Arten, Materialien und Tönungsgrad

Fenster-Sonnenschutz gibt es in Form von Jalousien, Rollläden, Folien zum Aufkleben an die Fenster oder als Plissees. Diese Produkte bestehen aus unterschiedlichen Materialien und weisen unterschiedliche Tönungen auf. In diesem Blog stellen wir Hitzeschutzfolien (Screens) und Plissees vor.

Folien

Hitzeschutzfolien werden aus Polyester oder Vinyl hergestellt. Von dezent getönt, mit leichtem Sicht- und Sonnenschutz bis verspiegelt für hohen Sicht- und Sonnenschutz ist alles dabei. Im Sommer sorgen sie für kühle Räume. In der kalten Jahreszeit können sie jedoch zur Kostenfalle werden, da die Wärme durch die Sonneneinstrahlung fehlt. Eine gute Lösung stellen hier Sonnenschutzfolien mit Saugnäpfen dar. Im Sommer werden sie unkompliziert am Fenster befestigt und im Winter wieder abmontiert.

Plissees

Plissees eignen sich ebenfalls gut, um unerwünschte Wärme und Blicke fernzuhalten. Zwecks Energieeinsparung können Fenster Plissee mit Saugnäpfen verwendet werden.

Das können Hitzeschutzprodukte

Die Hauptaufgabe eines Fenster-Sonnenschutzes besteht darin, Sonne und Wärme fernzuhalten. Vor allem schlecht isolierte Fenster führen schnell zu einer Hitzeentwicklung im Raum. Langfristig drohen gesundheitliche Einschränkungen in Form von Schlafproblemen oder Konzentrationsstörungen. Sonnenschutzscreens oder Plissees schaffen Abhilfe. Doch der Hitzeschutz kann mehr.

Reduzierung von UV-Strahlen und Infrarotlicht

Screens für Fenster blockieren UV-Strahlen und reduzieren die Menge an Infrarotlicht, welche durch die Fenster ins Innere gelangen. Die Strahlenreduktion beträgt zwischen 50 % und 90 % Prozent, der UV-Schutz bis zu 99 %. So sorgen Hitzeschutzprodukte für angenehme Temperaturen, schützen die Gesundheit und bewahren zudem das Inventar vor dem Ausbleichen.

Blendungschutz

Einen weiteren Vorteil bieten Sonnenschutzscreens, indem sie das Sonnenlicht filtern und den Sehkomfort verbessern. Das ermöglicht eine entspannte Bildschirmarbeit.

Erhalt von Privatsphäre

Einige Sonnenschutzprodukte begrenzen durch einen hohen Tönungsgrad unerwünschte Blicke von außen und sorgen für Privatsphäre.

Energieeinsparung

Schließlich stellt die Senkung der Stromkosten den größten Benefit von Hitzeschutzprodukten für Fenster dar. Da die Raumtemperatur durch deren Anwendung gesenkt wird, entfällt die Bedienung von Geräten zur Raumklimatisierung.

Pflege

Ein milder Reiniger auf Basis von warmem Wasser und Spülmittel entfernt zuverlässig Schmutz und Staub. Scheuermittel oder chemische Reiniger sind tabu. Mit einem weichen Tuch oder Schwamm einfach die Folie unter sanften Druck reinigen und anschließend trocken tupfen.