5 Tipps fürs Einrichten der Wohnung mit Schnittblumen

Blumen können einem Raum Leben und Farbe verleihen und sind eine großartige Möglichkeit, um ein harmonisches und einladendes Ambiente zu schaffen. Hier sind einige Tipps, wie man einen Blumenstrauß perfekt in den Raum integrieren kann. Nachdem Sie Ihre Blumen online bestellen, beachten Sie diese Hinweise.

Farbauswahl

Bei der Auswahl der Blumen ist es wichtig, die Farben des Raumes zu berücksichtigen. Wenn der Raum zum Beispiel bereits eine kräftige Farbe hat, sollten die Blumen in einer ruhigeren Farbe gewählt werden. Andernfalls können sie den Raum überwältigen. Wenn der Raum jedoch hauptsächlich in neutralen Farben gehalten ist, kann man mit lebhaften Farben spielen und so das Auge auf den Blumenstrauß lenken.

Größe

Die Größe des Blumenstraußes ist auch ein wichtiger Faktor. In einem kleinen Raum kann ein großer Strauß schnell überladen wirken. In diesem Fall sollte man lieber auf einen kleineren Strauß setzen oder Blumen in einer Vase platzieren. In einem großen Raum kann man hingegen auch zu einem größeren Strauß greifen, um das Volumen des Raumes auszugleichen.

Stil

Es ist auch wichtig, den Stil des Raumes zu berücksichtigen. Wenn der Raum eher modern eingerichtet ist, kann man zu einem minimalistischen Strauß greifen. In einem klassischen Raum hingegen passen eher traditionelle Blumenarrangements mit vielen Blumen und Grün.

Vase

Die Wahl der Vase kann auch einen großen Einfluss auf die Wirkung des Blumenstraußes haben. Eine transparente Vase kann die Blumen hervorheben, während eine farbige Vase einen Kontrast zum Strauß bietet. Auch die Form der Vase sollte berücksichtigt werden. Eine hohe, schlanke Vase eignet sich gut für lange Stiele, während eine bauchige Vase für kürzere Blumen besser geeignet ist.

Platzierung

Die Platzierung des Blumenstraußes im Raum ist ebenfalls wichtig. Ein zentraler Platz wie der Esstisch oder der Couchtisch kann den Blick auf den Strauß lenken und ihm den Raum geben, den er verdient. Aber auch an weniger offensichtlichen Orten wie auf einem Regal oder einer Kommode können Blumen ein schönes Akzent setzen.

Insgesamt ist es wichtig, dass der Blumenstrauß harmonisch in den Raum integriert wird und dabei die Farben, Größe, Stil und Platzierung berücksichtigt werden. Mit diesen Tipps kann man sicherstellen, dass der Blumenstrauß eine perfekte Ergänzung für den Raum wird.