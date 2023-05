Rückruf: Badabulle ruft „Badewannensitz Meerestiere“ wegen Erstickungsgefahr zurück

Badabulle informiert über den Rückruf der Charge 051221 des klappbaren Badewannensitzes zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, kann sich das Warnetikett ablösen und ein mögliches Erstickungsrisiko darstellen, wenn ein Kind es in den Mund nimmt.

Betroffener Artikel

Artikel: Badewannensitz Meerestiere

Marke: Badabulle

Referenz: B022003

EAN: 3661276173835

Betroffene Charge: 051221

Die Chargennummer wird auf der Produktverpackung neben dem Barcode wie auf dem Bild unten angezeigt:

Kundenservice

Kunden werden gebeten, sich direkt an den Kundendienst von Badabulle zu wenden, der dann mehrere Lösungen vorschlagen wird. Sie können diesen kontaktieren:

auf der Website www.babymoov.de über den Hilfe-Button unten rechts, Abschnitt „Formular für den Produktrückruf“ oder per E-Mail an info@babymoov.de

