Internationales Reisen mit Kindern – das muss mit

Reisen mit Kindern bietet eine Vielzahl an Erfahrungen und Möglichkeiten, die nicht nur für Kinder aufregend sind. Um eine unvergessliche Reise zu erleben, ist es wichtig, sich vorher ausreichend vorzubereiten und eine ausführliche Packliste zu erstellen. Denn ordentlich gewappnet, sind die sonst vorprogrammierten Schwierigkeiten gar nicht mehr so schwierig.

In diesem Blogbeitrag werden die wichtigsten Dinge aufgezählt, die man bei der Planung einer internationalen Reise mit Kindern beachten sollte.

1. Packliste für die Vorbereitungen und Planung

Ganz gleich, ob es um ein Wochenende oder einen längeren Urlaub geht: Eine Packliste für eine lange, internationale Reise mit Kindern ist ein Muss. Die kurze Checkliste erleichtert nämlich vieles und verhindert, dass man etwas Essenzielles vergisst. Im Fall der Fälle ist man dann wirklich froh ausgerüstet zu sein. Folgendes muss immer dabei sein:

Reisepass /Reisedokumente

Visum , falls erforderlich

Unterlagen für Reiseversicherungen (z.B. Auslandskrankenversicherung)

Tipp: Wer alle Ausweise und wichtigen Daten kopiert oder einscannt, hat auch im Falle eines Diebstahls oder Verlusts im Ausland immer alles Wichtige in der Hand. Am besten funktioniert es, wenn man sich die Daten an die eigene E-Mail-Adresse schickt oder in einer Cloud ablegt, um von überall aus Zugang zu diesen Daten zu haben.

Achtung: Sind die Kinder nicht mit dem gesetzlichen Vormund, sondern beispielsweise mit Großeltern oder mit Freunden international unterwegs, dann ist es empfehlenswert, ein unterzeichnetes amtliches Dokument dabeizuhaben, in dem der Vormund die Reise mit dem Kind ausdrücklich gestattet. Dazu gibt es zwar keine EU-Vorschriften, allerdings bedeutet das auch, dass jedes Land diese Bestimmungen individuell regelt.

2. Vorsorgen für Reisen ohne Zwischenfälle

Ganz nach Planung verläuft es bekanntermaßen ja nie …, aber damit zumindest alle Kinder auf internationalen Reisen bestmöglich versorgt sind, ist es wichtig, sich Gedanken über die bevorstehende Reise und die damit verbundenen Unternehmungen zu machen. Beispielsweise sind Fragen zum Reiseziel wichtig:

Ist das Hotel familienfreundlich? Was hat die Gegend für Kinder zu bieten? Ein umfangreiches Angebot für Kinder ist Gold wert. Wie weit ist die Reise zur Unterkunft? Auch wenn es nur um die Strecke vom Flughafen bis zum Ziel geht, kann die Fahrt doch manchmal 45 Minuten dauern. Hier will für Unterhaltung gesorgt sein. Gibt es Supermärkte, Apotheken und Ärzte in der Nähe? Ist die Unterkunft, falls kein Hotel, mit allem Notwendigen ausgestattet? Eine Waschmaschine, Spülmaschine, Hochbetten oder Kinderstühle sollten inkludiert sein. Ist die Unterkunft kindersicher?

Oft hilft es auch die Kinder im Vorhinein mit den recherchierten Besonderheiten eines Urlaubslandes zu konfrontieren und diese zu erklären und zu normalisieren. So sind die Menschen in Dubai anders gekleidet oder auf den Straßen Indonesiens laute Motorräder unterwegs.

Wenn diese Fragen recherchiert und beantwortet sind, geht es auch schon darum, die Packliste mit den wichtigsten Utensilien umzusetzen.

3. Packliste mit Essentials

Um nichts Wichtiges zu vergessen, sollte jeder Tag bzw. jede Unternehmung einmal im Kopf durchlebt werden. Wird in Griechenland ein Bootsausflug Teil der Reise sein? Dann muss ein Sonnenschutz und ein Bikini bzw. eine Badehose und ggf. Schwimmhilfe mit. Falls es sich aber um einen Besuch bei den Victoria-Fällen handelt, eher wasserfeste Kleidung.

Besonders für die Reise ist wichtig, sich zu überlegen, was ins Handgepäck soll und was erst nach der Ankunft gebraucht wird. Es sollte auch für den Fall eines Gepäckverlusts durch die Airline vorgesorgt werden und bei Bedarf ein extra Outfit und alle wichtigen Gegenstände oder Dokumente direkt mitgeführt werden. Hier ist die Packliste mit allen Essentials:

Wasserflaschen

Proviant und Knabbereien

Spiele für die Wartezeit am Flughafen oder für die Autofahrt: z.B. Schwarzer Peter, Skip-Bo, Knetmasse, Mandalas und Buntstifte …

Reisekleidung für warmes Wetter : leichte und bequeme Kleidung, kurze Hosen und Shirts,

Reisekleidung für wechselhaftes Wetter : warme und wasserdichte Kleidung, Gummistiefel, Regenjacke, Regenschirm – und warme Socken nicht vergessen

Wechselwäsche , falls ein kleines Malheur passiert

Hand-Desinfektionsmittel sowie Taschentücher und Fechttücher

Falls ein Baby dabei ist: Schnuller, Wickeltasche, Fläschchen

Baby-Duschgel und Kinderzahnpasta

Tipp für Fotoliebhaber: Um ein paar besonders kreative und neckische Schnappschüsse zu machen, sind Accessoires nie verkehrt. So kann ein süßer Hut, eine stylische Sonnenbrille oder die Lieblingsutensilien des Kindes für ein paar gelungene Knaller-Fotos sorgen.

4. Packliste für die Kinder-Reiseapotheke

Eine Reise kann neben tollen Erlebnissen auch einige Umständlichkeiten bieten. Von Durchfall bis allergische Reaktion kann bekanntermaßen einiges passieren. Durch Stress bei der Anreise, andere Hygieneverhältnisse, rapide Wetterveränderungen oder ungewohnte Kulinarik zB. in der Türkei oder Indien ist es am besten auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein.

Basics:

Fieberthermometer

Fiebersenkende Mittel

Verbandsmaterial (Mullbinden, Kompressen etc.)

Pinzette

Wund- und Blasenpflaster

Wund-Desinfektionsmittel

leichte Schmerzmittel

Nasenspray

Mittel für Magen-Darm-Beschwerden

Kühl-Gel für Insektenstiche

Zeckenzange

Wund- und Heilsalbe (z.B. Arnika oder Ringelblumen)

Antiseptische Salbe

Sonnenschutz für Kinder

Dauer-Medikationen:

Asthmaspray

Augentropfen

Salbe für Neurodermitis etc.

Mit dieser Grundausstattung ist man für die meisten Notfälle ausgerüstet und kann den internationalen Urlaub mit den Kindern genießen.

Achtung: Manche Medikamente sind in einigen Ländern nicht legal. Beispielsweise können in Afrika viele Schmerz-, Narkose- und Schlafmittel problematisch bei der Ein- oder Ausreise sein. Aber will man deshalb wirklich auf ein lebensbereicherndes Abenteuer in Afrika verzichten? Sinnvoller ist es, sich bei der jeweiligen Botschaft genau zu informieren. Dann steht einem spannenden Aufenthalt in einem der zahlreichen Afrika-Urlaubsorte nichts mehr im Wege.

Wenn es um rezeptpflichtige, unverzichtbare Medikamente geht, kann der Hausarzt ein Dokument zur Mitführung ausstellen, dies auch oft in anderen Sprachen. In Ländern in denen Englisch nicht sehr verbreitet ist, kann eine selbst erstellte Übersetzung mit Google oder Deepl für besondere medizinische Erklärungen oder Anliegen dabei zusätzlich einige Grenzgespräche vereinfachen zB. in Chinesisch, Hindi oder Russisch.

Tipp: In eine vollständige Reiseapotheke gehören natürlich auch die besten Tröster für die Kleinen. Bequeme Kleidungsstücke, das Lieblingskuscheltier oder die Kuscheldecke, ein paar lustige Trostpflaster, das Lieblingsspielzeug usw. sollten dabei sein.

Mit der Packliste unbesorgt dem Familienurlaub entgegensehen

Es ist zwar nicht immer einfach, mit einem Kind international zu verreisen, doch mit der richtigen Ausstattung und Vorbereitung ist das Unterfangen halb so wild. Es ist wichtig, die notwendigen Dokumente wie Reisepass und Ausweis, aber auch Kleidung, Spielsachen und Verpflegung dabei zu haben. Diese Liste hilft, die wichtigsten Dinge einzupacken, die es für eine gelungene internationale Reise braucht. Und dann kann das Abenteuer auch schon losgehen!