Kleinanzeigenportale: So schützen sich Käufer vor Betrügern

Kleinanzeigenportale erfreuen sich großer Beliebtheit und sind besonders für Schnäppchenjäger eine hervorragende Möglichkeit, dem Geldbeutel etwas Gutes zu tun.

Es lassen sich zahlreiche Kleinanzeigen mit günstigen Angeboten finden, die zur besseren Übersicht in unterschiedliche Kategorien unterteilt sind. Neben beispielsweise Elektro- oder Dekoartikeln, gibt es bei vielen Portalen auch die Option, Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen oder nach Stellenangeboten Ausschau zu halten. Doch Achtung: Auch auf Kleinanzeigenportalen tummeln sich Betrüger, die verschiedene Betrugsmaschen anwenden, um auf diesem Weg Käufer um ihr Geld zu bringen. Dieser Artikel gibt Auskunft darüber, was Verbraucher beachten können, um sich vor Kriminellen im Internet zu schützen.

Die Ware persönlich abholen

Wann immer es möglich ist, sollten Käufer die Ware persönlich abholen. So haben diese beim Kauf die Möglichkeit, die Funktionalität der Artikel im Vorfeld zu überprüfen, um sicherzugehen, dass sie sich in einem guten Zustand befinden. Falls dies nicht der Fall ist, dürfen Käufer das Kaufangebot vor Ort zurückziehen. Dieses Vorgehen ist vor allem bei kostspieligen Gegenständen empfehlenswert. Bei hochpreisigen Artikeln ist es zudem sinnvoll, einen schriftlichen Kaufvertrag anzufertigen, der die getroffenen Vereinbarungen schriftlich zusammenfasst.

Wachsam sein

Um sich vor betrügerischen Angeboten zu schützen, sollten Verbraucher beim Kauf unbedingt wachsam sein und sich genau über das Angebot informieren. So ist zum Beispiel Vorsicht geboten, wenn ein Artikel preislich stark von ähnlichen Angeboten abweicht. Angebote, die zu schön sind, um wahr zu sein, sollten Käufer grundsätzlich stutzig werden lassen. Dies gilt ebenso für besonders lukrative Jobangebote – verspricht ein Anzeigesteller beste Verdienstmöglichkeiten bei einem vergleichsweise geringen Arbeitsaufwand, sollten Interessenten besondere Vorsicht walten lassen. Viele Kriminelle nutzen nämlich gefakte Jobanzeigen, um so an die Bankdaten der Bewerber zu gelangen.

Sichere Zahlungsmethoden verwenden

Es gibt verschiedene Zahlungsmethoden, die bei einem Kauf genutzt werden können. Hierbei sollte jedoch beachtet werden, dass die Anzeigenportale vermittelnd tätig sind, der Kaufvertrag jedoch zwischen Käufer und Verkäufer abgeschlossen wird. Wenn die Zahlung nicht persönlich erfolgen kann, sollte beim Kauf eine sichere Zahlungsmethode verwendet werden. Einige Portale bieten daher, gegen einen Aufpreis, die “sicher zahlen” Option an, welche Käufer vor einem Betrug schützen soll. Bei dieser Zahlungsmethode wird das Geld solange einbehalten, bis die Käufer die Ware erhalten und bestätigen, dass sie funktionstüchtig ist.

Eine weitere Möglichkeit ist die Bezahlung über PayPal. Doch Achtung: Hierbei sollte unbedingt die Option „Geld senden für Waren und Dienstleistungen“ und unter keinen Umständen die Option “Geld senden an Freunde und Familie” ausgewählt werden, um so von dem Käuferschutz zu profitieren und nicht Opfer einer Betrugsmasche zu werden.

Bild: Modifiziert von pixabay