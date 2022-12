Rückruf: Three Sixty ruft Vodka 100 PROOF wegen möglicher Glassplitter zurück

Die Three Sixty GmbH informiert über den Rückruf einer Charge Three Sixty Vodka 100 PROOF in der silbernen Flasche. Wie das Unternehmen aus Berlin mitteilt, besteht die Möglichkeit, dass einzelne Flaschen einer Charge der Sorte 100 PROOF 0,7L in der silbernen Flasche (Art.-Nr. 7000, EAN Flasche 4007675700002, EAN Karton 4007675700033) unterhalb der Verschlusskappe am Flaschenhals beschädigt sein können und es zu Glasbruch kommen kann.

Daher hat sich die Three Sixty GmbH, Berlin, für den Rückruf der Charge entschieden und sämtliche Vorsichtsmaßnahmen eingeleitet: Diese beinhalten das Einbinden der zuständigen Behörden,

Kunden und Partner sowie die Rücknahme der betroffenen Ware aus dem Verkauf.

Um jegliche Gefährdung auszuschließen, bittet das Unternehmen daher darum, die Produkte mit der Losnummer L5322182 und L5322181 nicht zu verwenden

Betroffener Artikel

Artikel: Three Sixty Vodka 100 PROOF in der silbernen Flasche

Inhalt: 0,7L

Art.-Nr. 7000

Losnummer: L5322182 und L5322181

EAN Flasche 4007675700002, EAN Karton 4007675700033

Der EAN der Flasche sowie die Losnummer befinden sich auf dem Rückenetikett der Flasche

Verbraucher können das Produkt in den jeweiligen Verkaufsstellen tauschen oder bekommen den Kaufpreis erstattet.

Kundenservice

Für Rückfragen können sich Verbraucher an die Servicenummer 02522 9302-0 (erreichbar Mo. – Do. von 8.00 bis 16.30 Uhr, Fr. von 8.00 bis 14.30 Uhr) oder via Mail an info@schwarze-schlichte.de wenden.

Kundeninformation >

Produktabbildung: Three Sixty GmbH

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

Immer auf dem Laufenden mit unseren App’s zu Produktrückrufen und Verbraucherwarnungen als kostenloser Download