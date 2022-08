Natur pur mit den Kids: Das sind die 5 Top-Abenteuer

Raus aus dem Großstadtlärm und hinein in die Natur! Klare Luft, kein Verkehrslärm, maximale Bewegungsfreiheit und an jeder Ecke etwas zu entdecken – Kinder lieben Auszeiten in der Natur! Für die schönsten Erlebnisse muss es gar nicht weit weggehen, denn Wald, Berge und Meer lassen sich auch in und um Deutschland finden.

1. Auf du und du mit Tieren: Urlaub am Bauernhof

Hund, Katze, Hamster, Hase oder Meerschweinchen – so mancher tierische Mitbewohner findet sich auch im eigenen Haushalt. Doch echte Kühe, Pferde, Hühner und Co. aus nächster Nähe sehen, passiert meist nur im Zoo.

Urlaub auf einem Bauernhof ist für die meisten Kinder ein riesengroßes Abenteuer. Schließlich können sie oft selber mithelfen und erleben die Tiere hautnah. Ganz nebenbei ist die frische Landluft äußerst gesund, denn viele Mediziner bescheinigen „Landkindern“ ein deutlich besseres Immunsystem durch den Bauernhof-Effekt . Deutschlandweit gibt es mehr als 50 Bauernhöfe, die große und kleine Gäste willkommen heißen.

2. Wanderspaß mit der ganzen Familie

Kinder lieben es, zu laufen, zu springen, zu rennen und Neues zu entdecken. Wo könnten sie das besser tun als auf einer Wanderung? Vor allem Südtirol hat tolle Wanderwege für die ganze Familie zu bieten. Wer im Vinschgau ein Wellnesshotel als Ausgangspunkt nimmt, findet in näherer Umgebung verschiedene Streckenführungen. Der Eichhörnchenweg in Marling ermöglicht beispielsweise ein Abenteuer für die ganze Familie und inkludiert viel Abwechslung. Verschiedene Stationen im Wald laden zum Entdecken ein, der Abenteuerseilparcours sorgt für ausreichend Bewegung und zahlreiche Bänke sowie andere Sitzmöglichkeiten bieten Platz für Verschnaufpausen.

Südtirol hält mit seinen vielen Wegen für große und kleine Wanderfreunde das Passende bereit. An heißen Sommertagen kann es beispielsweise über den Jägersteig in der Region Vinschgau gehen. Wer möchte, spaziert nicht nur gemütlich durch die wunderschöne Waldlandschaft, sondern nutzt auch den „Trimm-dich-Pfad“, der den Weg kreuzt.

3. Ab ins Watt: Hier ist Matschen erwünscht

Eines der größten Naturerlebnisse finden Familien in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen. Hier wartet das UNESCO-Welterbe, das Wattenmeer . Anfassen ist hier ausdrücklich erwünscht, denn es gibt im Watt viel zu entdecken. Welche Lebewesen tummeln sich hier im Matsch und welche Pflanzen wachsen hier überhaupt? Ausgestattet mit einem eigenen Wattführer oder einem Entdeckerbuch, können sich Kinder und Erwachsene auf Spurensuche begeben.

Das Spannende an diesem Abenteuer sind die jeden Tag anderen Ansichten. Wellen und Wind versetzen den Sand stündlich in Bewegung. Plötzlich zeigen sich neue Hügel, kleine Gräben oder Rippel im Boden, die durch das zurückgehende Wasser plötzlich freigelegt werden. Auch bei schlechtem Wetter ist der Besuch im Watt eine super Idee. Entlang der Küste gibt es über 40 Informationseinrichtungen, in denen sich die Meeresbewohner in zahlreichen Aquarien beobachten lassen. Zusätzlich warten tolle Filmvorführungen, in denen Vögel, Robben und andere Watttiere vorgestellt und interessante Einblicke in den Gezeitenablauf gegeben werden.

Tipp: Eine Tour durch das Watt ist an sonnigen Tagen besonders schön. Eine stetig sanfte Brise sorgt für optimale Bedingungen, um den Nationalpark Watt in aller Ruhe zu erkunden. Allerdings ist UV-Schutz (am besten durch UV-Kleidung für Kinder ) essenziell, denn die Sonne entfaltet auf der riesigen Freifläche ihre ganze Kraft. Um Sonnenbrand oder Hitzeschlag zu vermeiden, am besten eine Kopfbedeckung aufsetzen und ausreichend Sonnenschutz nutzen.

4. Mehr Natur geht nicht: Zelten im Schwarzwald mit der ganzen Familie

Was schreit mehr nach Abenteuer als ein Ausflug mit dem Zelt? Im Schwarzwald gibt es diese Möglichkeit auf einem Hektar, direkt am Schluchsee. Hier kann die gesamte Familie das Outdoor-Abenteuer im eigenen Zelt erleben. Das Camp bietet nicht nur einen unnachahmlichen Blick auf die Baumwipfel, sondern ist auch toller Ausgangspunkt für zahlreiche Naturabenteuer. Eine Paddeltour mit den Liebsten ist ideal, um den nahe gelegenen See zu erkunden.

Ein ganz besonderes Highlight ist nicht das Zelt auf dem Boden, sondern in den Bäumen. Hier finden zwei Personen Platz und scheinen fast in den Baumwipfeln zu schweben. Gespannt werden die Zelte zwischen zwei Stämmen und bieten ein unnachahmliches Freiheitsgefühl. Für Kinder ist das ein tolles Abenteuer, auch bei größeren Familien. Hier können sie beispielsweise mit Mama oder Papa alleine Zeit verbringen und müssen sie nicht mit dem Geschwisterkind teilen. Stattdessen gibt es Guten-Nacht-Geschichten in der Natur und ein Erlebnis, das mit Sicherheit niemand mehr vergisst.

5. Kanu fahren: ein Aktivurlaub vor allem für ältere Kinder

Kanutouren sind für Kinder eine tolle Möglichkeit, um aktiv zu sein, die Natur zu erkunden und gemeinsam Zeit mit der Familie zu verbringen. Im Spreewald gibt es beispielsweise zahlreiche idyllische Wasserwege, die zu leichten oder anspruchsvollen (mehrtägigen) Touren einladen. Wer möchte, kann in der einmaligen Landschaft ein paar Stunden auf einer Rundtour die kleinen Wasserwege entdecken. Zwischendurch gibt es genug Möglichkeiten, um eine kleine Rast einzulegen und sich beispielsweise das Freilandmuseum Lehde anzuschauen.

Aktivere Familien können sich auch auf eine mehrtägige Entdeckungsreise durch den Spreewald begeben. So geht es beispielsweise von Lübben nach Groß Wasserburg, über insgesamt circa 18 Kilometer. Doch die Wasserwege sind so ruhig, dass die Hektik der Großstadt schnell abfällt, während kleine Anlegestellen zum Halten und Genießen einladen.

In etwa fünf Tagen können Familien das UNESCO-Biosphärenreservat Spreewald auf rund 55 Kilometer Länge erkunden. Mit jedem Paddelschlag gleitet das Boot weiter hinein in die Stille und das weitverzweigte Wasserstraßennetz. Unterwegs gibt es nicht nur den Schatz vom Schlangenkönig zu entdecken, sondern auch Lübbenau und die Burg. Übernachtet wird natürlich nicht im Boot, sondern direkt in angrenzenden Unterkünften der Spreewald-Wasserstraßen. Ein tolles Erlebnis, bei dem die Kamera keinesfalls fehlen sollte.

Familien, die Herausforderungen lieben, können die mehrtägige Kanutour von Burg bis nach Jessern absolvieren. Auf 100 Kilometern Länge geht es nicht nur durch den Spreewald, sondern direkt bis nach Brandenburg. Es wartet eine spektakuläre Landschaft, die es in sich hat. Wem fünf Tage Tor nicht ausreichen, verlängert diese einfach und genießt die Stille noch ein bisschen länger.