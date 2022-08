Kinderzimmer: Ideen zum Gestalten und Einrichten

Ein Kinder- oder Jugendzimmer einzurichten, ist nicht sehr schwer. Dennoch sollten Sie einige wichtige Dinge beachten, damit das Traumzimmer nicht zum Albtraumzimmer wird.

Je jünger das Kind ist, desto wichtiger ist das Thema Sicherheit. Kleinere Kinder können oft Gefahrensituationen noch nicht sehr gut einschätzen und deshalb ist es wichtig, die Gefahrenquellen von vornherein auszuschließen oder zu minimieren. Der wichtigste Punkt bei Möbeln in Kinderzimmern ist die Kippstabilität. Um höher gelegene Dinge zu erreichen, sind Kinder oft sehr erfinderisch, klettern auf Stühle oder versuchen, Regale oder Schränke zum Wackeln zu bringen. Auch sollten Sie die Fantasie und Kreativität der Kleinen nicht unterschätzen. So kann ein Schrank auch schon mal zum Oberdeck eines Piratenschiffes oder zu einem Baumhaus werden. Deshalb ist es wichtig, die Möbel bestmöglich zu sichern, im Idealfall sogar in der Wand zu verankern.

Auch die Größe der Möbel wächst mit dem Kind. Gerade Betten wachsen über die Jahre in der Breite von 70 auf 90 cm und mehr und in der Länge von 140 auf 200 cm. Am Anfang ist es sicher auch nicht falsch, auf einen Schutz zu achten, der die Kinder nachts daran hindert, aus dem Bett zu fallen. Auch Schreibtische sollten in ihrer Größe an das Wachstum der Kinder angepasst sein.

Bei der Einrichtung von Kinderzimmern ist es gut darauf zu achten, möglichst viel Stauraum für Kleidung und Spielzeug einzuplanen. Viele Möbelhäuser bieten Kinderzimmer-Komplettsets an, die die Bedürfnisse bereits abdecken. Eine große Auswahl an Kindermöbeln findet sich im Internet.

Aber auch optisch haben sich Kinder- und Jugendzimmer in den vergangenen Jahren verändert. In den Kindergärten und Schulen entwickeln sich Trends und Sie werden schnell mitbekommen oder bereits mitbekommen haben, was gerade „in“ ist und wofür sich Ihr Kind besonders interessiert. Auch diese Interessen spiegeln sich in den Kinderzimmer-Trends sowie Jugendzimmer-Trends wieder. Bei den Kinderzimmern beispielsweise lassen sich Möbel mit Motiven finden, die die Fantasie der Kleinen beflügelt. Die Kinder fühlen sich wohl in der Umgebung ihrer Helden, Vorbilder oder Lieblinge. So ist es dann auch nicht verwunderlich, dass sich hier auch eine Menge spezieller Kinderzimmer-Deko finden lässt.

Werden die Kinder älter, ändert sich natürlich auch der Geschmack und die Vorlieben. Hat Ihr Kind bisher sein pinkfarbenes Bett mit Feenmotiv oder das grüne mit dem Rennwagenmotiv ganz toll gefunden, passt es jetzt nicht mehr in die Welt der Jugendlichen, die jetzt sehr erwachsen sein wollen. Die Lieblingsfarbe kann vielleicht immer noch die gleiche sein, Feen und Rennfahrer aber müssen langsam weichen. Jugendzimmer-Möbel kommen in der Regel schlichter daher in Farben und Formen. Im Internet gibt es eine große Auswahl an Jugendzimmer-Möbeln .

In Jugendzimmern wächst dann auch langsam die Bedeutung einzelner Möbel wie etwa die des Schreibtisches. Ihr Kind wird viel für die Schule lernen müssen und viele Kinder spielen gerne am Computer. Deshalb ist es auch hier wichtig, auf die Ergonomie zu achten, um Haltungsschäden zu vermeiden, die in Zukunft für Schmerzen und Krankheiten sorgen können. Aus diesem Grunde ist es wichtig, sich auch nach einem passenden Schreibtischstuhl umzusehen, der die Gesundheit fördert. Das gilt natürlich auch für Kinder im Grundschulalter.

Zusätzlich zur Einrichtung gibt es auch tolle Ideen für Jugendzimmer-Dekos. Den meisten Jugendlichen ist es ganz besonders wichtig, ihre Persönlichkeit nach aussen dringen zu lassen. Sei es durch Kleidung, Musik, Sport, Kunst oder eben die Zimmereinrichtung. Dieser Drang zieht sich durch alle Lebensbereiche. Für die Zimmerplanung bedeutet dies ganz konkret, dass Sie vielleicht ein Regal mehr für Reitpokale oder einen größeren Kleiderschrank für das Sportequipment einplanen. Aber auch die technische Ausstattung sollte berücksichtigt werden. Ist beispielsweise ein Fernseher für das Kinder- oder Jugendzimmer vorgesehen oder ein Computer, dann sollte auch dafür der richtige Platz beziehungsweise das richtige Möbel zur Verfügung stehen.

Im Grunde ist das Geheimnis einer gelungenen Ausstattung eines Kinder- oder Jugendzimmers das Bewusstsein darüber, was Kinder allgemein benötigen in Kombination mit der Persönlichkeit und den individuellen Eigenschaften des Kindes.