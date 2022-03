Worauf sollte man beim Kauf eines neuen Bodentrampolins achten?

Willst du ein neues Trampolin kaufen? Ein Trampolin im Garten ist eine großartige Möglichkeit, mehr Zeit im Garten zu verbringen. Aber vor allem beim Kauf eines Bodentrampolins gibt es einige Dinge zu beachten.

Von der Sicherheit bis zur Ästhetik gibt es beim Kauf eines neuen Trampolins eine Menge zu beachten. Trampoline sind teuer und erfüllen in manchen Fällen nicht immer die entsprechenden Sicherheitsstandards. Deshalb ist es wichtig zu wissen, worauf du achten solltes, wenn du ein Trampolin online bei Etan Trampolin oder einem anderen Trampolinhändler kaufst. Dies sind einige der Dinge, die du beachten solltest, wenn du ein neues Bodentrampolin kaufen möchtest.

Hat es ein Sicherheitsnetz?

Viele Trampoline, z. B. solche mit Griffen, die für kleine Kinder gedacht sind, haben kein Sicherheitsnetz an der Außenseite. Es ist also wichtig, dass du dir überlegst, ob du eines brauchst oder nicht. Wenn du ein Trampolin mit freiem Auslauf hast, auf dem du oder die Kinder hoch und in alle Richtungen hüpfen können, ist es wahrscheinlich am besten, ein Netz um dein Trampolin zu spannen.

Was ist das maximale Gewicht des Trampolins?

Wenn du auf einen Sommer voller Familienspaß im Garten hoffst, macht es keinen Sinn, ein Trampolin zu kaufen, das nur für Kinder geeignet ist. Achte darauf, dass du ein Trampolin kaufst, das für alle Familienmitglieder geeignet ist, indem du darauf achtest, dass die Gewichtsgrenze höher ist als die der schwersten Person, die es benutzen wird.

Hat es einen stabilen Rahmen?

Ohne einen stabilen Rahmen, der das Trampolin zusammenhält, können Unfälle passieren. Um zu vermeiden, dass du ein Trampolin mit einem brüchigen, unsicheren Rahmen kaufst, entscheidest du dich am besten für bekannte Trampolinmarken wie ein Etan-Trampolin. Denn diese erfüllen immer die Sicherheitsbestimmungen und können garantiert von der ganzen Familie verwendet werden.

Ist die Form des Trampolins für dich geeignet?

Genau wie alle anderen Spielgeräte im Garten gibt es auch Trampoline in verschiedenen Formen und Größen. Quadratisch und rund sind zwei der gängigsten, aber sie unterscheiden sich ziemlich stark.

Das hängt auch von der Größe und Form deines Gartens ab. Wenn du nicht viel Platz im Freien hast, wäre zum Beispiel ein quadratisches Trampolin besser, weil du es in der Ecke deines Gartens aufstellen kannst, anstatt es in die Mitte zu setzen.