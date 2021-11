Die tollsten Geschenke zur Geburt für frisch gebackene Eltern 

Wenn das neue Familienmitglied das Licht der Welt erblickt, ist die Freude bei den frisch gebackenen Eltern groß! Auch Freunde und Verwandte möchten das Baby nach langem Warten endlich begrüßen und kennenlernen und ein süßes Geburtsgeschenk übergeben.

Durch die Hülle und Fülle an Babyartikeln, ist es oft gar nicht so einfach, das passende Geschenk zu finden. In diesem Beitrag haben wir Ihnen eine Auswahl an Geschenken zur Geburt zusammengestellt und geben Ihnen Tipps, wie Sie das perfekte Geschenk finden.

Machen Sie sich vor dem Geschenkekauf Gedanken

Ratsam ist vor dem Kauf ein kleines Gespräch mit den Eltern zu führen oder sie zu fragen, ob es eine Wunschliste gibt, denn so werden doppelt gekaufte oder unnütze Geburtsgeschenke vermieden. Wer das junge Elternpaar lieber überraschen möchte, ist mit einem personalisierten Geschenk am besten bedient, was praktischerweise im Alltag verwendet werden kann und woran Eltern als auch Baby lange Freude haben werden. Windeltorten, Erinnerungsboxen oder Meilensteinkarten sind sehr schöne Geschenke für die frisch gebackenen Eltern, jedoch sollte auch immer eine Kleinigkeit für das Baby selbst im Geschenk integriert sein. Hierzu haben wir folgende Geschenkideen für Sie zusammengestellt:

Geschenke-Tipps für den neuen Erdenbürger

Die schönsten Geschenke zur Geburt sind meist auf die Bedürfnisse des neugeborenen Babys ausgerichtet und sind in der Regel nützliche Dinge, die zur Erstausstattung eines jeden Elternpaares gehören. Nachhaltigere Mitbringsel, die jahrelang zur Babyausstattung gehören können, sind beispielsweise Schnullerketten, Schnuffeltücher und Nachtlichter.

Personalisierte Geschenke

Eins der beliebtesten Babygeschenke zur Geburt ist die Schnullerkette. Denn diese ist in verschiedenen Farben und Formen erhältlich und spiegelt den Geschmack der Eltern in egal welcher Variante wider. Es gibt Schnullerketten aus Holz, die entweder naturfarben oder bunt lackiert sind und die unterschiedlichsten Motive beinhalten können. Natürlich gibt es auch Schnullerketten, die sich mithilfe von Buchstaben und Zahlen super personalisieren lassen und dementsprechend ein noch persönlicheres Geschenk abgeben.

Was ebenfalls als sehr schönes Geschenk zur Geburt gilt, ist das Schnuffeltuch. Ein klassisches Geschenk, mit dem Freunde und Verwandte in der Regel nichts falsch machen können. Auch hier ist die Auswahl an kindgerechtem Design und niedlichen Motiven unendlich und der Geschmack der Eltern kann beim Kauf berücksichtigt werden. Was in den ersten Lebensmonaten als Krabbeldecke oder Kinderwagendecke fungieren kann, ist im fortgeschrittenen Alter ein Schnuffeltuch ein beliebter Kuscheltierersatz. Oftmals lassen sich auch Schnuffeltücher durch Stickereien wie Name und Geburtsdaten personalisieren. Was für die Eltern praktisch ist: Ein Schnuffeltuch kann überall mitgenommen werden und lässt sich leicht reinigen.

Praktisches für das Kinderzimmer

Ein Nachtlicht oder Schlummerlicht kann ein schönes Geschenk zur Geburt sein und ist gleichzeitig ein nachhaltiges Geschenk für das Kinderzimmer. Auch hier ist die Auswahl groß, denn Nachtlichter sind in den buntesten Farben mit verschiedenen Funktionen erhältlich. Manche Modelle können in verschiedenen Helligkeitsstufen leuchten, andere wiederum haben eine Musikfunktion und können mittels Bluetooth oder USB-Anschluss Melodien, Kinderlieder oder andere Geräusche, die beim Einschlafen helfen, abspielen.

Wie Sie sehen, gibt es eine sehr große Auswahl an Geschenken zur Geburt. Egal für welches Geschenk Sie sich letztendlich entscheiden: In jedem Fall werden Sie den frisch gebackenen Eltern und dem Neugeborenen eine Freude bereiten.

Bild/er: Thorsten Frenzel auf Pixabay – Lizenz: Public Domain CC0