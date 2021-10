Baby-Fotoalbum gestalten: Die besten Tipps

Ein Baby-Fotobuch hält die schönsten Erinnerungen an das Baby fest und ist auch ein schönes Geschenk für die Großeltern. In das Baby-Fotoalbum passen nicht nur die schönsten Schnappschüsse vom Baby, sondern auch Bilder, die den Fortschritt der Schwangerschaft dokumentieren.

Fotobücher lassen sich individuell gestalten und stehen in verschiedenen Formaten zur Auswahl. Die folgenden Tipps helfen bei der Gestaltung eines Baby-Fotoalbums.

Nicht wahllos fotografieren

Das Baby macht ständig Fortschritte und verändert sich. Umso verlockender ist es, möglichst viele Fotos von den unterschiedlichsten Situationen im Alltag zu machen. Das führt zu einer Bilderflut und viel Arbeit beim Sortieren der Fotos für das Baby-Album. Um das zu vermeiden, sollten nicht ständig Fotos vom Baby gemacht werden. Es reicht aus, wenn das Baby einmal beim Baden und einmal beim Essen fotografiert wird. Darüber hinaus können Fotos von verschiedenen anderen Situationen geschossen werden. Die neuen, modernen Digitalkameras und Smartphone-Kameras zeigen auf dem Display an, wie das Foto aussieht. Schnell können Fotos gelöscht werden, die misslungen oder unscharf sind. Ist ein Foto missraten, wird das Baby erneut fotografiert.

Die schönsten Momente auswählen

Vom Neuzugang in der Familie gibt es zahlreiche schöne Momente, die dazu verleiten, auf Fotos festgehalten zu werden. Dabei ist es wichtig, immer die Kamera parat zu haben. Eine Smartphone-Kamera ist die Lösung der Wahl. Schnell können das erste Lächeln, das Schlafen, aber auch das Baby in süßer Kleidung fotografiert werden. Auch das Spielen im Garten, das Sitzen im Bettchen oder die ersten Schritte sollten fotografiert werden. Natürlich gehören auch die Kuschelzeit mit Mama oder Papa sowie das Spielen mit den Geschwistern dazu.

Kleine Dinge aus dem Alltag festhalten

Für das Fotoalbum sollten auch kleine Dinge aus dem Alltag festgehalten werden, beispielsweise das neue Bettchen, der Kinderwagen oder das neue Spielzeug. Zusammen mit den Babybildern werden diese Bilder im Fotoalbum angeordnet. So wird das Fotoalbum lebendiger.

Fotos aussagekräftig beschriften

Eltern, die ein Fotoalbum von ihrem Baby anlegen möchten, sollten die Fotos in Ordnern auf dem PC ablegen und aussagekräftig beschriften. So können die Fotos schnell gefunden und auf der Webseite des Fotoalbum-Anbieters angeordnet werden. Um auch das Alter des Babys zu dokumentieren, sollten die Fotos mit Datum versehen werden. Die Beschriftung kann dann in ähnlicher Form in das Baby-Fotoalbum übernommen werden. Alternativ dazu können Eltern im Fotoalbum auch eine kleine Geschichte erzählen und mit den Fotos des Babys auflockern.

Übersichtliche Ordner anlegen

Vom Baby sollten am besten mehrere Fotoordner zu verschiedenen Themen auf dem PC angelegt werden. So werden die Fotos schnell gefunden. Die Fotos für das Album lassen sich dann leichter auswählen. Ordner können nach verschiedenen Themen angelegt werden, beispielsweise Familie, Ausflüge mit dem Baby, Schlafen oder Spielen. Die Ordner sollten aussagekräftig beschriftet werden, um eine lange Suche der Fotos zu vermeiden.

Fotos anordnen und bearbeiten

Auf den Webseiten der Fotobuch-Anbieter sind viele Möglichkeiten zur Gestaltung von Baby-Fotobüchern vorhanden. Die Fotos werden aus den entsprechenden Ordnern hochgeladen und entsprechend angeordnet. Dabei können das Format und die Größe verändert, Details hervorgehoben und Text hinzugefügt werden. Auch eine Hintergrundgestaltung sollte nicht vergessen werden. Ist das Fotoalbum entsprechend groß, können Seiten für Familienmitglieder mit dem Baby gestaltet werden. Jedem Familienmitglied können Eltern eine ganze Seite widmen, beispielsweise mit originellen Zitaten, einer kleinen Anekdote oder einfach einem Dankeschön.