Do it Yourself – Kinderzimmer aufgehübscht

Kinderzimmer, ein immerwährendes Thema und doch sind viele viele Kinderzimmer in diesem Land ein Ort der Tristesse mit Bordüre. Viele Eltern stehen bei der Gestaltung der Kinderzimmer oft ratlos und verzeifelt den Wünschen und Vorstellungen der Kinder gegenüber. Die Erklärung der Kinder sprengt nur allzu oft die Vorstellungskraft der Eltern. Sehr zum Unmut der Kleinen, die verständnislos Kopfschüttelnd den Raum verlassen.

Abhilfe ist also dringend geboten, um das kindliche Gemüt wieder zu besänftigen. Oft sind es ja gestalterische Dinge, denn Möbel die restliche Hardware ist ja meist vorhanden. Da gehts um Farben und Bilder, um die Helden und Heldinnen der Kleinen.

Manche greifen dann hochmotiviert zu Pinsel und Farben, doch Vorsicht, zu bunt sollte es nicht werden und nicht jede Farbe die dem Papa gefällt, begeistert auch das Kind.

Andere verbringen Stunden in Baumärkten, auf der Suche nach „der“ ultimativen Wandgestaltung.

Eine Möglichkeit mit Aha-Effekt sind großflächige Fototapeten, die eine ganze Wand in relativ kurzer Zeit verschönern. So lassen sich Dschungelwelten, Unterwasserwelten, Weltall oder Regenbogen, Märchenlandschaften und sogar Filmhelden ins Kinderzimmer zaubern. Entsprechend ausgeleuchtet entstehen wahre Kinderzimmerträume. Die Kleinen werden begeistert sein.

Die Arbeiten halten sich in Grenzen. Alte Tapeten am besten mit warmem Wasser und etwas Spülmittel anfeuchten und mit einem Spachtel entfernen. Vliestapeten lassen sich sogar ganz ohne Vorarbeiten meist im Ganzen trocken von der Wand abziehen.

Bei Fototapeten wird der Tapetenkleister meistens direkt auf der Wand aufgebracht, wie bei normalen Vliestapeten auch. Dadurch ist die Verarbeitung der einzelnen Tapetenbahnen mehr als einfach zu bewerkstelligen. Überstehende Ränder können dann ganz einfach abgeschnitten werden.

Wichtig: es sollte keine Zugluft während des Tapezierens und Trocknens im Raum sein.

Sind alle Bahnen der Fototapete angebracht kann es an die zusätzlichen Verschönerungen des Kinderzimmers gehen. Einzelne LED Spots auf bestimmte Bildbereiche verleihen der Wand mystische Züge. Auch lassen sich auf diese Art bestimmte Bildbereiche wirkungsvoll hervorheben.

Es empfiehlt sich, das Kinderbett in Blickrichtung zur neugestalteten Wandund so wenig Möbel wie möglich an die Wand selbst zu stellen. Bei Schulkindern ist es ratsam, den Schreibtisch nicht an die neugestaltete Wand zu stellen, da das Bild möglicherweise zu viel Ablenkung führen könnte.

Wichtig ist auf jeden Fall, alle Lampen Installationen so zu gestalten, dass diese für die Kleinen nicht erreichbar sind. Steckdosensicherungen verstehen sich von selbst. Verschiedene Dekomöglichkeiten runden das elterliche Renovierungsprojekt auf.

Ist die neue Traumwelt fertig, kann dem Kind sein neues Reich stolz präsentiert werden. Ein großes Ohhhh und Ahhh ist den kreativen Eltern sicher.

Bild: pixabay.com – public domain