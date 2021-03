Die besten 5 Ideen, damit der Garten zum Paradies für Kinder wird

Der Garten soll sich in ein Paradies für Kinder entwickeln? Das ist einfacher geschehen als gedacht! Ein Garten oder zumindest eine Spielfläche ist wichtig für die Entwicklung des Kindes, denn so wird auch Kreativität gelernt. In diesem Beitrag finden sich fünf wertvolle Ideen zur Gestaltung des Gartens.

1 Die Entwicklung des Kindes fördern mit diesen Ideen

Es ist wichtig, dass ein Garten sehr abwechslungsreich gestaltet wird, denn so bleibt der Garten auch attraktiv für das Kind. Mit kleinen Hügeln, Büschen, Spielgeräten oder Mäuerchen. All dies regt die Kreativität an und führt selbstverständlich auch zu einem endlosen Spielspaß. Nebenbei wird auch für Bewegung gesorgt, denn aufgrund der neuen Technologien, welche sich längst auch im Kinderzimmer befinden, ist dies nötiger denn je.

1.1 Spielen am Wasser

Ein Pool oder Teich wird eher ungern in einen Garten verbaut, denn immerhin ist dies auch eine potenzielle Gefahrenquelle. Das Spielen am Wasser soll aber doch irgendwie ermöglicht werden? Dann bietet sich ein Wasserlauf an, denn dieser ist nur wenige Zentimeter tief und somit relativ ungefährlich, dennoch sollte dies nur für größere Kinder in Betracht gezogen werden.

Eine Wasserstelle kann auch mit anderen Spielmöglichkeiten kombiniert werden, wie zum Beispiel einer Sandgrube, denn so kann sozusagen eine Wasser-Matsch-Anlage erstellt werden, worüber sich Kinder besonders freuen. Wasser zieht Kinder nämlich magisch an und somit ist eine solche Stelle selbstverständlich auch eine große Bereicherung für das angehende Kinderparadies.

1.2 Rückzugsort

Jeder Mensch braucht einen Rückzugsort und vor allem Kinder sind sehr darauf angewiesen, denn ein Erwachsener hat jederzeit die Möglichkeit, mit dem Auto wegzufahren – ein Kind eben nicht. Es kann zum Beispiel eine Trauerweide errichtet werden, welche für gewöhnlich aber auch riesig werden können. Zu einem späteren Zeitpunkt ähnelt dies eher einem Dschungel und für die Kinder ist es wie in einer anderen Welt.

Dann kann aber auch ein Spielhaus errichtet werden, welches aber dies ist, ist nicht sonderlich einfach. Es muss unbedingt mit einer Anleitung gebaut werden, denn dies sorgt entsprechend auch für die Sicherheit der Kinder. Die Arbeit sollte aber nicht vor einem Spielhaus abschrecken, denn es gibt wohl kaum eine bessere Spielgelegenheit – eine praktische Anleitung findet man auch hier . Auf einfachste Art und Weise wird damit ein Spielhaus errichtet.

1.3 Bewegung

Dann geht es auch darum, dass Möglichkeiten zum Schaukeln und Klettern bereitgestellt werden. Das lässt sich auch mit einem Spielhaus kombinieren, denn es muss nicht unbedingt eine Treppe ins Haus führen. Alternativ eignet sich auch ein Kletterbaum, denn so wird Bewegung ohne weitere Probleme ermöglicht. Selbiges gilt auch für ein Trampolin , hier sollten aber Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.

1.4 Grünfläche

Manchmal ist weniger einfach mehr! Bereits eine Grünfläche kann dafür sorgen, dass sich das Kind wohlfühlt, denn auf der Naturwiese kann das Kind Fußball spielen oder aber auch andere Unternehmungen wie zum Beispiel, Fangen spielen starten.

1.5 Sandkasten

Im Sandkasten hat jedes Kind gerne gespielt und das kann gerne an die nächste Generation weitergegeben werden. Ein Sandkasten kann auch die Fantasie wie kaum etwas anderes anregen, insbesondere auch dann, wenn mit diversem Spielzeug gespielt werden kann. Es gibt für Sand zum Beispiel auch kleine Trucks oder aber auch ganz klassisch Schaufel und Eimer.

Bild/er: rein schoondorp auf Pixabay – Lizenz: Public Domain CC0