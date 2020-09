Familie: Der Kinderbonus wird im September erstmalig ausgezahlt

Das Bundeskabinett hatte Mitte Juni den Kinderbonus als Teil des Corona-Konjunkturpakets beschlossen. Familien erhalten zusätzlich zum regulären Kindergeld 300 Euro für jedes im Jahr 2020 kindergeldberechtigte Kind. Insbesondere Familien mit geringen und mittleren Einkommen kommt der Kinderbonus zugute. Dieser Kinderbonus ist eine Sonderzahlung, für die dieselben grundsätzlichen Voraussetzungen wie für das Kindergeld gelten.

Die Auszahlung erfolgt ab September 2020 in zwei Raten automatisch, muss also nicht extra beantragt werden.

Eltern erhalten im September 2020 die erste Zahlung in Höhe von 200 Euro und im Oktober 2020 den Rest in Höhe von 100 Euro. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass der Kinderbonus nicht zusammen mit dem Kindergeld ausgezahlt wird, sondern als seperate Zahlung. Also keinen Schreck bekommen, wenn „nur“ das normale Kindergeld überwiesen wurde.

Für Kinder, für die in einem anderen Monat im Jahr 2020 Anspruch auf Kindergeld besteht, wird der Kinderbonus gegebenenfalls zu einem anderen Zeitpunkt, jedoch nicht vor September 2020, ausgezahlt. Auch in diesen Fällen erfolgt die Auszahlung grundsätzlich in 2 Raten.

Auszahlungstermine des Kinderbonus

Die zwei Auszahlungstermine für den Kinderbonus richten sich – wie auch beim Kindergeld – nach der Endziffer der Kindergeldnummer.

September 2020

Endziffer 0: 7. September Endziffer 1: 8. September Endziffer 2: 9. September Endziffer 3: 10. September Endziffer 4: 11. September Endziffer 5: 14. September Endziffer 6: 16. September Endziffer 7: 18. September Endziffer 8: 21. September Endziffer 9: 22. September

Oktober 2020

Endziffer 0: 7. Oktober Endziffer 1: 8. Oktober Endziffer 2: 9. Oktober Endziffer 3: 12. Oktober Endziffer 4: 14. Oktober Endziffer 5: 15. Oktober Endziffer 6: 16. Oktober Endziffer 7: 19. Oktober Endziffer 8: 21. Oktober Endziffer 9: 22. Oktober

Weitere Informationen zum Kinderbonus erhalten Sie auf den Seiten der Bundesagentur für Arbeit (BA)

