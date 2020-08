Rückruf: Metallische Fremdkörper möglich – Salzbrenner ruft verschiedene Grillbratwürste zurück

Die Salzbrenner KG mit Sitz in Hamburg informiert über den Rückruf verschiedener Rost- und Grillbratwürste. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde ein metallischer Fremdkörper in der Basisrohmasse gefunden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich weitere Fremdkörper in den aufgeführten Grillbratwürsten befinden.

Die Produkte wurden im Großraum Hamburg, sowie in Teilen von Niedersachsen und Schleswig-Holstein über den Lebensmittelhandel vertrieben.

Betroffene Artikel

Die betroffenen Artikel sind eindeutig am Logo „Salzbrenner Würstchen“ und den untenstehenden Chargennummern auf den Packungen zu identifizieren

Rostbratwürstchen 13 Stück a 40g, Chargennummer 10201331×90927.

Grillbratwurst 10 Stück a 120g, Chargennummer 10201331×90929.

Grill-Mix 10 Stück 50g, Chargennummer 10201331×90930.

Grillbratwurst, 5 Stück a 90g, Chargennummer 10201331×90937.

Grillbratwurst 5 Stück 50g, Chargennummer 10201331×90938.

Grillbratwurst 10 Stück a 112g, Chargennummer 10201331×90947.

Grillbratwust 10 Stück a 120g, Chargennummer 10201331×90949

MHD: 01.09.2020 bis 04.09.2020

Identifikatiosnummer: DE HH 00007 EG

Vertrieb: Großraum Hamburg, sowie in Teilen von Niedersachsen und Schleswig-Holstein

Kunden können betroffene Ware in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgeben, der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet.

Infobox Fremdkörper ACHTUNG Gesundheitsgefahr!



Glas- oder Kunststoffsplitter wie auch metallische Fremdkörper können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder inneren Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

