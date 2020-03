Corona-Infektionen: Steigende Fallzahlen bei Südtirol Rückkehrern

Zum Ende der Faschingsferien wurden in Baden-Württemberg aber auch in Bayern Schulen und Eltern über die Infektionsgefahr und aktuelle Lage informiert. Personen die in Risikogebieten waren, wurden aufgefordert, auch ohne Symptome zu Hause zu bleiben.

Am 1. März hatte der Ostalbkreis die Empfehlungen des Kultusministeriums Baden-Württemberg auf Südtirol Rückkehrer ausgeweitet, dann aber wieder revidiert.

Die aktuelle Entwicklung bei neuen, bestätigten Covid-19 Infektionen zeigt nun eine stärker werdende Häufung bei Reiserückkehrern aus Südtirol.

Auch mehrmalige Nachfragen bei den zuständigen Behörden ergaben unisono das gleiche Ergebnis: Man halte sich strikt an die Einschätzungen des Robert-Koch Institutes. Scheinbar scheint eine eigenständige und vorbeugende Entscheidungsfreiheit nicht mehr gegeben.

Die Möglichkeit, Covid-19 Infektionswege nach den Faschingsferien zu minimieren, wurde seitens der zuständigen Behörden damit verspielt. Eine drastische Zunahme von Infektionszahlen dürfte daher – vor allem aus den Schulen – zu erwarten sein. Erschwerend kommt der Umstand hinzu, dass Kinder nach dem derzeitigen Kenntnisstand kaum Symptome zeigen, also als unerkannte Multiplikatoren agieren.

Wir empfehlen allen Südtirol-Rückkehren die Empfehlungen des RKI bezüglich der Risikogebiete einzuhalten, auch wenn Südtirol dort noch nicht aufgeführt ist. Möglichst zu Hause bleiben und sich bei Symptomen umgehend telefonisch an die zuständigen Gesundheitsämter oder Ärzte zu wenden. Sprechen Sie dies mit Arbeitgebern und Schulen ab.

Südtirol Wer sich aktuell noch in Südtirol aufhält kann sich über die dortige Informationsseite informieren

Von 8 Uhr bis 20 Uhr ist die Grüne Nummer 800 751 751 aktiv, dort werden Auskünfte erteilt. Die Notrufnummer 112 steht wie immer für alle Notfälle zur Verfügung. Bei Corona-Verdacht soll sie nur gewählt werden, falls jemand an sehr hohem Fieber und schwerer Atemnot leidet. Informationsseite Südtirol >

