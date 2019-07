Rückruf: Erstickungsgefahr – Disneyland Paris ruft SC FORKY Figur zurück

Disneyland Paris informiert über den Rückruf des Produktes SC FORKY – 207123019037, verkauft zwischen dem 24. April 2019 und dem 30. Mai 2019 in Disneyland Paris

Wie der Freizeitpark mitteilt, können sich einige Elemente der Kunststoffaugen des Stofftiers Forky ablösen, was für Kinder unter 3 Jahren möglicherweise eine Erstickungsgefahr darstellen könnte.

Betroffener Artikel

Produkt: SC FORKY

Artikelnummer: 207123019037

verkauft zwischen dem 24. April 2019 und dem 30. Mai 2019 in Disneyland Paris

Besucher die betroffene Produkte erworben haben, werden gebeten, diese in die Geschäfte (in den Parks, im Disney Village oder in den Disney Hotels) zurückzubringen oder es an folgende Adresse zurückzusenden:

Disneyland Paris – Communication Visiteurs

Boîte Postale 100

77777 Marne la Vallée Cedex 4

Frankreich

Das Porto wird zurückerstattet.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer 00 331 64 74 61 66 (Montag bis Freitag, 9.00 bis 17.00 Uhr, außer an französischen Feiertagen) oder senden Sie eine E-Mail an dlp.guestcomm.fr@disneylandparis.com.

Produktabbildung: Disneyland Paris



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

