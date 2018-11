Rückruf: Fehlende Allergenkennzeichnung – S-Cocktail ruft „Shatler’s Havanna Juicer“ zurück

Aufgrund eines nicht deklarierten Mandel-Allergens hat die S-Cocktail GmbH, Berlin, für ihr Produkt Shatler’s Havanna Juicer sämtliche Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, die betroffene Ware aus dem Verkauf zurückgenommen, die Produkte zurückgerufen und die Behörden informiert.

Das Produkt Shatler’s Havanna Juicer kann das Allergen 08 Schalenfrüchte (Mandel) enthalten, das bei sensiblen Allergikern allergische Reaktionen hervorrufen kann. Dieses Allergen ist auf der Verpackung nicht deklariert. Um jegliche Gesundheitsgefährdung auszuschließen, bittet das Unternehmen daher darum, die Produkte des Shatler’s Havanna Juicer mit dem EAN/Barcode 4260129150536, Produktionsdatum 15.09.2018, Mindesthaltbarkeitsdatum 08.2019 nicht zu verwenden und in die Verkaufsstellen zurückzubringen.

Betroffener Artikel

Produkt: Shatler’s Havanna Juicer

EAN/Barcode 4260129150536

Produktionsdatum 15.09.2018

Mindesthaltbarkeitsdatum 08.2019

Die bereits belieferten 36 Verkaufsstellen im Handel werden vom Außendienst direkt angefahren. Verbraucher können das Produkt tauschen oder bekommen den Kaufpreis erstattet. Die Charge ist seitlich auf dem Artikel auf einem silbern hervorgehobenen Streifen vermerkt. Alle anderen Chargen mit abweichenden Loscodierungen und alle anderen Shatler’s Produkte sind von diesem Rückruf nicht betroffen.

Kundenservice

Für Rückfragen können sich Verbraucher an die Servicenummer 02522 9302-0 (erreichbar Mo. – Do. von 8.00 bis 16.30 Uhr, Fr. von 8.00 bis 14.30 Uhr) oder via Mail info@shatlers.de wenden.



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

