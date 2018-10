Rückruf: Goodyear ruft Efficientgrip ROF Sound Comfort 275/40R19 101Y Reifen zurück

Goodyear informiert über den freiwilligen Rückruf einer kleinen Anzahl der Reifen Goodyear Efficientgrip ROF Sound Comfort 275/40R19 101Y von Produktionsbeginn bis DOT 2718. Wie das Unternehmen mitteilt, enthalten die betroffenen Reifen einen Polyurethan-Schaumstoffring, der an der Innenauskleidung befestigt ist und der dazu beiträgt, das Resonanzrauschen im Reifenhohlraum zu reduzieren.

Betroffener Artikel

Produkt: Reifen

Marke: Goodyear

Typ/Modell: Efficientgrip ROF Sound Comfort

Dimension: 275/40R19 101Y

Charge: Produktionsbeginn bis DOT 2718

Die Reifen sind auf der äußeren „OUTSIDE“-Seitenwand mit der DOT-Nummer NED2JF1R (DOT-Wochen bis 2718) und mit einem eingravierten Sound Comfort Technology-Logo gekennzeichnet.

„Die betroffenen Reifen die vollen zehn Minuten der letzten Geschwindigkeitsstufe der Belastungs-/Geschwindigkeitsprüfung (300 km/h-Stufe) der Regelung UNECE R30 nicht komplett. Der Zustand am Ende des Tests zeigt ein Ausbrechen der Lauffläche in der Mittellinie, jedoch keine Beeinflussung der Karkassenintegrität und keinen Luftverlust“, so eine Sprecherin des Unternehmens

Betroffene Reifen werden nach Unternehmensangaben kostenfrei ausgetauscht!

Besitzer betroffener Reifen sollten sich mit Goodyear oder ihrem Händler in Verbindung setzen.

Goodyear kooperiert nach eigenen Angaben eng mit den Behörden, die den Fall als geringes Risiko und als eine Nichtkonformität mit einem Test einstufen.

Goodyear ruft die Reifen freiwillig zurück. Seit der Markteinführung liegen dem Unternehmen keine Informationen über Schadensfälle in Bezug auf den beschriebenen Zustand vor.

Abbildung: Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

Immer auf dem Laufenden mit unseren App’s zu Produktrückrufen und Verbraucherwarnungen als kostenloser Download