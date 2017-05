Rückruf: Glassplitter – tetesept ruft „Rücken Wärme Bad“ zurück

Die tetesept Pharma GmbH informiert über den Rückruf von „tetesept Rücken Wärme Bad“ . Wie das Unternehmen mitteilt, wurde im Rahmen der vorsorglichen Rücknahme des „tetesept Hustensaft alkohol- und zuckerfrei“ festgestellt, dass auch beim „tetesept Rücken Wärme Bad, 125 ml“ mit der Chargen-Nr. 796314 Braunglasflaschen eingesetzt wurden, bei deren Befüllung ein etwaiger Glasbruch im Flaschenhals nicht ausgeschlossen werden kann.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Glassplitter im Produkt befinden.

Hiervon sind ca. 500 „tetesept Rücken Wärme Bad“ Flaschen betroffen.

Betroffener Artikel

Produkt: tetesept Rücken Wärme Bad

Inhalt: Braunglasflaschen – 125ml

Chargen-Nr. 796314

PZN: 08756536

Artikelnummer: 11628



Die Chargennummer befindet sich auf der Unterseite der Umverpackung aus Papier (siehe Detailbild 1) sowie auf dem Etikett auf der Flaschenrückseite (siehe Detailbild 2).

Da es sich um eine Flasche aus Braunglas handelt und das Badekonzentrat eine bräunliche Farbe hat, sind etwaige Glassplitter nur schlecht erkennbar.

Aus diesem Grund nehmen wir das „tetesept Rücken Wärme Bad 125ml“ mit der Chargennummer 796314 rein vorsorglich zurück. Alle anderen Chargen des „tetesept Rücken Wärme Bades 125ml“ sowie alle anderen tetesept Badekonzentrate sind in gewohnt hoher Qualität erhältlich und daher von der Rücknahme nicht betroffen.

Die Charge wurde bereits in Teilen an den Handel ausgeliefert. Falls Sie ein „tetesept Rücken Wärme Bad“ mit der Chargennummer 796314 haben, möchten wir Sie bitten, den Badezusatz, keinesfalls zu verwenden, sondern im Hausmüll zu entsorgen.

Kundenservice

Bei Fragen senden Sie bitte eine E-Mail an den tetesept Kundenservice unter kontakt@tetesept.de.

Wenn Sie eine Erstattung/Ersatz des „tetesept Rücken Wärme Bades“ wünschen, dann bietet die tetesept Pharma Folgendes an:

a) Bitte schicken Sie das Produkt (Karton und Flasche) ausreichend frankiert an folgende Adresse:

tetesept Pharma GmbH

Kundenservice

Postfach 111353

60048 Frankfurt am Main

ODER:

b) Bitte schicken Sie ein Foto des „tetesept Rücken Wärme Bad 125ml“ sowie ein Foto der Chargen-Nummer an:

kundenservice@merz.de

Bitte geben Sie in der Mail an, welche Möglichkeit der Erstattung Sie wählen:

a) Ersatz:

Die tetesept Pharma GmbH schickt Ihnen kostenfrei ein tetesept Gelenk & Muskel Bad 125 ml“ zu. Bitte übersenden Sie uns in diesem Fall Ihre Postanschrift.

ODER

b) Erstattung des Kaufbetrages:

Die tetesept Pharma erstattet für das „tetesept Rücken Wärme Bad 125ml“´ den Betrag von 6,00 Euro plus maximal 5,00 Euro für das Porto, wenn das Produkt per Post eingeschickt wurde. Bitte geben Sie uns hierzu die Bankverbindung bekannt, auf die der Betrag überwiesen werden soll.

Die tetesept pharma GmbH hat den Anspruch, seinen Kunden Produkte stets nur in höchster Qualität zur Verfügung zu stellen und bedauert somit diese Rücknahme sowie die damit verursachten Unannehmlichkeiten.

Produktabbildungen: tetesept Pharma GmbH



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information des Unternehmens zu dieser Meldung





Rückruf: Fremdkörper – innocent ruft „innocent Super Smoothie Antioxidant“ zurück Die innocent Alps GmbH informiert über den Rückruf des Produkts „innocent Super Smoothie Antioxidant“ 360ml mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 27.05.2017. Wie das..

Bitte beachten Sie, dass alle Meldungen den Kenntnisstand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wiedergeben!