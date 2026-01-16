Neuer Nutri-Score: Zahlreiche Lebensmittel jetzt strenger bewertet

Der Nutri-Score ist eine farbige Nährwertkennzeichnung auf Lebensmitteln und soll Verbrauchern helfen, Produkte auf einen Blick ernährungsphysiologisch einzuordnen. Die Skala reicht von A (grün, günstig) bis E (rot, ungünstig). Der Nutri-Score ermöglicht so einen schnellen Vergleich ähnlicher Produkte. In Deutschland ist die Nutzung freiwillig.

Für zahlreiche Lebensmittel im Supermarkt gilt seit Januar 2026 ein neuer Nutri-Score. Viele Backwaren, Fertiggerichte und manche Getränke werden nun strenger bewertet. foodwatch begrüßt das Update. Ein Marktcheck der Verbraucherorganisation zeigt: Viele beliebte Produkte wie Nesquik Kakaopulver, Dr. Oetker Tiefkühlpizza, Kelloggs Cornflakes und Harry Buttertoast schneiden jetzt deutlich schlechter ab. Als einziges Produkt im Nutri-Score-Check verbesserte sich die Ampelfarbe von Olivenöl von einem orangenen C auf ein hellgrünes B.

„Der neue Nutri-Score gibt jetzt noch besser Orientierung, wie ausgewogen die Tiefkühlpizza, der Erdbeerjoghurt oder das Knuspermüsli wirklich sind. Die größte Schwachstelle ist mit dem Update aber nicht behoben: Der Nutri-Score ist nach wie vor freiwillig. Nur wenn vom Junkfood-Hersteller bis zum Bio-Produzenten alle Farbe bekennen müssen, lassen sich Produkte beim Einkauf auf einen Blick vergleichen, und das ist der Sinn der verbraucherfreundlichen Lebensmittelampel”, sagte Luise Molling von foodwatch. „Bundesernährungsminister Rainer muss sich dafür einsetzen, dass der Nutri-Score verbindlich in Deutschland kommt.”

Die Produkte im Ampel-Check:

Nesquik Original Kakaopulver: von B auf D

Die grüne Ampel für das zuckrige Kakaopulver von Nestlé hatte viele Verbraucher:innen irritiert. Nun erhält Nesquik aufgrund der strengeren Bewertung von zuckrigen Milchgetränken einen orangenen Score. Gleich bleibt, dass der Nutri-Score nicht für das Pulver an sich, sondern für das zubereitete Getränk in Kombination mit fettarmer Milch berechnet wird.

Dr. Oetker Pizza Tradizionale Salame Romano: D statt C

Salz und Zucker bewertet der neue Nutri-Score strenger. Proteine und Ballaststoffe schlagen außerdem erst ab einem höheren Gehalt positiv zu Buche. Daher landen viele Fertiggerichte wie Pizzen nun im gelb-roten Bereich.

Coca-Cola Light: von B auf C

Keine Kalorien, kein Zucker: Diese Formel führte bislang dazu, dass süßstoffgesüßte Getränke ein hellgrünes B erhielten. Nun gibt’s für Süßstoffe Punktabzug und somit nur noch ein gelbes C für die Cola light. Mit einem dunkelgrünen A darf sich nach wie vor nur Wasser schmücken.

Olivenöl Primadonna Bio (Lidl): B statt C

Es gibt auch Gewinner des neuen Algorithmus: Für Olivenöl steht die Ampel jetzt auf hellgrün. Der Nutri-Score differenziert Öle stärker nach dem Anteil an gesättigten und ungesättigten Fettsäuren. Das gesundheitsförderliche Olivenöl erhält daher nun ein B, während beispielsweise Butter wie gehabt ein E bekommt.

Kelloggs Cornflakes: D statt B

Die strengere Bewertung des Zucker- und Salzgehalts lässt die Ampel bei den Cornflakes von grün zu orange umschlagen. Ballaststoffe und Proteine müssen nun in höheren Mengen enthalten sein, um positiv zu punkten.

Lays Chips gesalzen: D statt C

Fettig und salzig: die Chips bekommen nun vor allem aufgrund des hohen Salzgehalts statt C ein D.

Harry Buttertoast: C statt B

Um Weißbrot und Vollkornbrot besser voneinander abgrenzen zu können, hat sich die Berechnung des Ballaststoffgehalts geändert. Damit sie positiv zu Buche schlagen, ist ein höherer Gehalt der wertvollen Nahrungsfasern nötig: der Buttertoast fällt daher von B auf C.

Milbona fettarmer Erdbeerjoghurt (Lidl): C statt B

Der recht hohe Zuckergehalt von 12 Prozent schlägt bei diesem Joghurt nun stärker ins Gewicht als sein Proteingehalt. Statt einem B gibt es deshalb nur noch ein gelbes C.

Granola Knuspermüsli weniger Zucker (Penny): C statt A

Mit über 11 Prozent enthält das Knuspermüsli recht viel Zucker, zudem auch recht viel Salz. Da kann auch der relativ hohe Ballaststoff- und Eiweißgehalt die grüne Ampel nicht retten. Stattdessen gibt es nur noch ein C für das „zuckerreduzierte“ Granola-Müsli.

Yfood Smooth Vanilla: Von A auf E

Den deutlichsten Absturz von Dunkelgrün auf Rot gibt es für die Trinkmahlzeit Yfood. Yfood fällt von A auf E, weil mit dem Update alles, was getrunken wird, als Getränk bewertet wird. Milchgetränke galten bisher als Lebensmittel. Für Getränke ist der Algorithmus strenger.

foodwatch hat in den Nutri-Score-Check sowohl Produkte, die mit der Ampel gekennzeichnet sind, als auch ungekennzeichnete Produkte einbezogen und für diese die Scores berechnet. Die seit 2024 geltenden neuen Berechnungsgrundlagen sind seit 1. Januar 2026 verpflichtend. Bei der Recherche fiel auf, dass etliche Produkte noch immer mit der alten Bewertung im Regal stehen. Solange der Handel die Bestände abverkauft, ist dies erlaubt. Entwickelt wurde der neue Algorithmus vom wissenschaftlichen Gremium des Nutri-Score. Es setzt sich aus unabhängigen Wissenschaftler:innen aller Nutri-Score nutzenden Länder zusammen. Sie haben die Aufgabe, zu überprüfen, ob der Nutri-Score seine Aufgabe erfüllt und neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen.

Quelle: foodwatch e.V.