Nutriscore-Check: Günstige Eigenmarken besser als Coca-Cola, Barilla und Co.

Die Handelsmarken der Supermarktketten sind in der Regel nicht nur günstiger, sondern oft auch gesünder als vergleichbare Markenprodukte. Das zeigt ein Nutri-Score-Check von foodwatch. Die Verbraucherorganisation hat verschiedene Produkte anhand der Lebensmittelampel miteinander verglichen und stieß dabei auf zahlreiche Beispiele, bei denen die Limos, Müslis oder Fertiggerichte der Eigenmarken eine bessere Nährwertqualität aufwiesen als vergleichbare Markenprodukte. Während die Supermärkte ihre Eigenmarken in der Regel bereits mit dem Nutri-Score kennzeichnen, suche man die verbraucherfreundliche Nährwertampel auf den meisten Markenprodukten jedoch vergeblich – Verbraucher:innen könnten so nicht auf einen Blick vergleichen, welches Produkt ausgewogener sei, kritisierte foodwatch.

„Teurer ist nicht automatisch besser! Nicht selten schneiden die teureren Markenprodukte in punkto Fett, Zucker und Salz schlechter ab – die Verbraucher:innen erfahren es aber gar nicht, weil die Marken-Hersteller sich dem Nutri-Score verweigern. Die ehrlichen Handelsmarken sind dann die Dummen: Denn eine orangene Ampel auf einem Müsli mag manche Verbraucher:innen dazu verleiten, zum teureren Markenprodukt ohne Nutri-Score zu greifen – obwohl dieses ungesünder ist! Es liegt im Eigeninteresse der Handelsketten für mehr Transparenz zu sorgen – auch auf den Markenprodukten in ihrem Sortiment!“ sagte Luise Molling von foodwatch. Die Verbraucherorganisation forderte die Supermarktketten auf, Transparenz für alle Produkte in ihrem Sortiment herzustellen. Bei Produkten ohne Nutri-Score auf der Verpackung könnten Online-Shops und Regale damit versehen werden. Supermarktketten wie Carrefour in Frankreich oder Albert Heijn in den Niederlanden machten das bereits vor.

Diese Produkte hat foodwatch getestet

foodwatch hat beispielhaft für zwanzig Produkte aus den Supermärkten Rewe, Lidl und Edeka die Nutri-Scores nach dem neuen Algorithmus berechnet: Bei allen schneiden die günstigeren Eigenmarken besser ab in punkto Nährwertqualität als die bis zu fünfmal so teuren Markenprodukte:

Ja! Cola (REWE): Nutri-Score D (0,43€/l) vs. Coca-Cola: Nutri-Score E (1,27€/l)

Crownfield Schoko-Hafer-Müsli (Lidl): Nutri-Score C (3,05 €/kg) vs. Kölln Schoko-Hafer-Müsli: Nutri-Score D (7,58 €/ kg)

Milbona Monteravi (Lidl): Nutri-Score C (2,96 €/kg) vs. Zott Monte Nutri-Score D (6,73 €/kg)

Rewe Beste Wahl Chili sin Carne Nutri-Score A (4,73 €/kg) vs. Little Lunch Chili sin Carne Nutri-Score C (9,40 €/kg)

ja! Müsliriegel Schokolade (Rewe) Nutri-Score D (6,45 €/kg) vs. Corny Müsliriegel Schokolade: Nutri-Score E (15,27 €/kg)

Ja! Erdnussflips (Rewe) Nutri-Score D (4,95 €/kg) vs. De Rit Erdnussflips Nutri-Score E (23,92 €/kg)

Ja! Eistee Pfirsich Nutri-Score C (0,53 €/l) vs. Durstlöscher Eistee Pfirsich Nutri-Score E (1,39 €/l)

Edeka Barista Hafer mit Soja Nutri-Score C (1,25 €/l) vs. Oatly Barista Hafer Nutri-Score D (2,55 €/l)

Bareso Pesto rosso (Lidl) Nutri-Score D (5,21 €/kg) vs. Barilla Pesto rosso Nutri-Score E (17,45 €/kg)

Freeway Orangenlimonade (Lidl) Nutri-Score D (0,43 €/l) vs. Orangina Nutri-Score E (2,70 €/l)

In Deutschland können Hersteller seit 2020 den Nutri-Score freiwillig auf ihren Produkten verwenden. Während der Großteil der Supermarkt-Eigenmarken die verbraucherfreundliche Nährwertampel auf der Verpackung trägt, weigern sich die meisten Markenhersteller, ihre Produkte damit zu kennzeichnen.

Der Nutri-Score ist eine Nährwertkennzeichnung in Ampelfarben. Verbraucher:innen können damit auf der Packungsvorderseite auf einen Blick erkennen, wie ausgewogen oder unausgewogen ein Lebensmittel ist – insbesondere bei verarbeiteten Produkten. Das Modell wurde ursprünglich von Wissenschaftler:innen im Auftrag der französischen Gesundheitsbehörde erarbeitet. Mittlerweile ist ein internationales wissenschaftliches Gremium für die Weiterentwicklung des Nutri-Scores zuständig.

Quelle: foodwatch e.V.