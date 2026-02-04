Rückruf bei Dille & Kamille: Hitzebeständige Gläser und Tassen können zerbrechen
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Das Handelsunternehmen Dille & Kamille informiert aktuell über den Rückruf hitzebeständiger Gläser und Tassen mit Henkel. Nach Angaben des Unternehmens besteht die Gefahr, dass die Produkte bei plötzlichen Temperaturschwankungen – etwa beim Einfüllen heißer Getränke – splittern oder zerbrechen können.
Durch das Zerbrechen der Gefäße besteht ein erhebliches Verletzungs- und Verbrennungsrisiko, da heiße Getränke unkontrolliert austreten können. Dille & Kamille warnt daher eindringlich vor der weiteren Nutzung der betroffenen Produkte.
Von der weiteren Verwendung wird dringend abgeraten
Betroffener Artikel
Glas mit Henkel – 500ml
Artikelnummer: 00018559
Teetasse – 350ml
Artikelnummer: 00025673
Teeglas – 320ml
Artikelnummer: 00011364
Glas mit Henkel – 400ml
Artikelnummer: 00031717
Verkaufszeitraum: 01.01.2024 bis 14.01.2026
Verbraucherinnen und Verbraucher, die entsprechende Gläser oder Tassen besitzen, werden gebeten, diese nicht mehr zu verwenden. In der Regel können die betroffenen Artikel in den Filialen oder über den Kundenservice zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet.
Kundenservice
kundenservice@dille-kamille.de
Kundenservice: +49-(0) 3929-2678269 (zum ortsüblichen Tarif)
Abbildung: Dille & Kamille
Quelle: www.produktwarnung.eu
