Rückruf bei Dille & Kamille: Hitzebeständige Gläser und Tassen können zerbrechen

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Das Handelsunternehmen Dille & Kamille informiert aktuell über den Rückruf hitzebeständiger Gläser und Tassen mit Henkel. Nach Angaben des Unternehmens besteht die Gefahr, dass die Produkte bei plötzlichen Temperaturschwankungen – etwa beim Einfüllen heißer Getränke – splittern oder zerbrechen können.

Durch das Zerbrechen der Gefäße besteht ein erhebliches Verletzungs- und Verbrennungsrisiko, da heiße Getränke unkontrolliert austreten können. Dille & Kamille warnt daher eindringlich vor der weiteren Nutzung der betroffenen Produkte.

Von der weiteren Verwendung wird dringend abgeraten

Betroffener Artikel

Glas mit Henkel – 500ml

Artikelnummer: 00018559

Teetasse – 350ml

Artikelnummer: 00025673

Teeglas – 320ml

Artikelnummer: 00011364

Glas mit Henkel – 400ml

Artikelnummer: 00031717

Verkaufszeitraum: 01.01.2024 bis 14.01.2026

Verbraucherinnen und Verbraucher, die entsprechende Gläser oder Tassen besitzen, werden gebeten, diese nicht mehr zu verwenden. In der Regel können die betroffenen Artikel in den Filialen oder über den Kundenservice zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet.

Kundenservice

kundenservice@dille-kamille.de

Kundenservice: +49-(0) 3929-2678269 (zum ortsüblichen Tarif)

Kundeninformation >

Abbildung: Dille & Kamille

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller