Erkältungszeit: Hustenmittel im Stiftung Warentest – Viele helfen wenig

Mit dem Herbst beginnt auch die Erkältungszeit. Kühle Temperaturen, feuchte Luft und geschlossene Räume begünstigen die Verbreitung von Viren und Bakterien. Besonders häufig treten Husten, Schnupfen und Halsschmerzen auf. Um sich zu schützen, hilft ein starkes Immunsystem: ausreichend Schlaf, eine vitaminreiche Ernährung mit viel Obst und Gemüse sowie regelmäßige Bewegung an der frischen Luft. Auch Händewaschen und das Lüften von Innenräumen sind einfache, aber wirkungsvolle Maßnahmen.

Wer sich dennoch erkältet, sollte viel trinken, sich ausruhen und Wärme zuführen – etwa durch Tee oder Inhalationen. In den meisten Fällen heilt eine Erkältung nach einigen Tagen von selbst ab. Jedoch greifen viele zu Hustenmitteln, um Symptome wie Husten zu lindern.

Die Stiftung Warentest hat 27 oft gekaufte Hustenmittel überprüft. Das Ergebnis: Nur 14 Produkte sind überhaupt geeignet – und auch nur mit Einschränkung. Alle als Hustenstiller beworbenen Mittel fallen durch. Hausmittel sind oft die bessere Wahl.