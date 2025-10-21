Erkältungszeit: Hustenmittel im Stiftung Warentest – Viele helfen wenig
Mit dem Herbst beginnt auch die Erkältungszeit. Kühle Temperaturen, feuchte Luft und geschlossene Räume begünstigen die Verbreitung von Viren und Bakterien. Besonders häufig treten Husten, Schnupfen und Halsschmerzen auf. Um sich zu schützen, hilft ein starkes Immunsystem: ausreichend Schlaf, eine vitaminreiche Ernährung mit viel Obst und Gemüse sowie regelmäßige Bewegung an der frischen Luft. Auch Händewaschen und das Lüften von Innenräumen sind einfache, aber wirkungsvolle Maßnahmen.
Wer sich dennoch erkältet, sollte viel trinken, sich ausruhen und Wärme zuführen – etwa durch Tee oder Inhalationen. In den meisten Fällen heilt eine Erkältung nach einigen Tagen von selbst ab. Jedoch greifen viele zu Hustenmitteln, um Symptome wie Husten zu lindern.
Die Stiftung Warentest hat 27 oft gekaufte Hustenmittel überprüft. Das Ergebnis: Nur 14 Produkte sind überhaupt geeignet – und auch nur mit Einschränkung. Alle als Hustenstiller beworbenen Mittel fallen durch. Hausmittel sind oft die bessere Wahl.
Die Stiftung Warentest untersuchte synthetische und pflanzliche Hustenmittel für Kinder und Erwachsene aus Apotheken und Drogerien. Die Preise der getesteten Produkte reichen von 2,15 bis 14,80 Euro pro Packung.
„Zu mäßig ist die Wirkung – nur etwas weniger Husten und eine etwas schnellere Genesung“, erklärt Heike Dierbach von der Stiftung Warentest. Von den synthetischen Produkten erweisen sich fünf als mit Einschränkung geeignet. Bei den pflanzlichen Wirkstoffen punkten am ehesten Efeu, Thymiankombinationen, Pelargoniumwurzel, Cineol aus Eukalyptusöl und Eukalyptusöl mit Zusätzen.
Besonders enttäuschend: Alle als Hustenstiller beworbenen Mittel, egal ob synthetisch oder pflanzlich, fallen durch. Die Tester fanden keine ausreichenden Nachweise, dass die Wirkstoffe den Hustenreiz effektiv stillen. Drei synthetische Hustenstiller bergen sogar Risiken durch seltene, aber ernste Nebenwirkungen wie etwa Halluzinationen. „Das Geld für Hustenmittel können sich Verbraucher in der Regel sparen“, fasst Dierbach zusammen.
Husten dauert länger als viele denken – geht aber in der Regel von allein weg. Wem das zu lange dauert, der findet hier die Produkte, die zumindest ein bisschen helfen und Informationen zu alternativen Hausmitteln: Der ausführliche Test erscheint in der November-Ausgabe der Stiftung Warentest oder unter www.test.de/hustenmittel.
Quelle: Stiftung Warentest
Wichtig: Bei Fieber oder anhaltenden Beschwerden sollte ein Arztbesuch nicht aufgeschoben werden.