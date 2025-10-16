Rückruf: Glassplitter in GUT&GÜNSTIG Eis via Edeka

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG informiert über den Rückruf des Artikels GUT&GÜNSTIG Crunchy Peanut Ice Cream in der 6x53ml Verpackung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 23.05.2027. Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Eiscreme-Riegeln Fremdkörper aus Glas befinden können.

Aus diesem Grund wird vom Verzehr des Produkts abgeraten!

Der betroffene Artikel wurde vorwiegend bei EDEKA und Marktkauf angeboten. Der Rückruf gilt nahezu bundesweit – nicht betroffen sind das Saarland, Südhessen sowie große Teile von Baden-Württemberg und von Rheinland-Pfalz.

Betroffener Artikel

GUT&GÜNSTIG Crunchy Peanut Ice Cream

Inhalt: 6x53ml Verpackung

Mindesthaltbarkeitsdatum: 23.05.2027

Lieferant: INCOM d.o.o.

Andere Artikel und weitere Mindesthaltbarkeitsdaten sind nicht betroffen.

Kund:innen, die das entsprechende Produkt gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.

Kundenservice

Anfragen von Verbraucher:innen beantwortet der Kundenservice per E-Mail unter info@edeka.de oder telefonisch von Montag bis Sonntag in der Zeit von 8 bis 20 Uhr unter der Rufnummer: +49 800 3335211.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Infobox Fremdkörper ACHTUNG Gesundheitsgefahr!



Glas- oder Kunststoffsplitter wie auch metallische Fremdkörper können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder inneren Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen



