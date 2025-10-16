Rückruf: Glassplitter in GUT&GÜNSTIG Eis via Edeka
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG informiert über den Rückruf des Artikels GUT&GÜNSTIG Crunchy Peanut Ice Cream in der 6x53ml Verpackung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 23.05.2027. Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Eiscreme-Riegeln Fremdkörper aus Glas befinden können.
Aus diesem Grund wird vom Verzehr des Produkts abgeraten!
Der betroffene Artikel wurde vorwiegend bei EDEKA und Marktkauf angeboten. Der Rückruf gilt nahezu bundesweit – nicht betroffen sind das Saarland, Südhessen sowie große Teile von Baden-Württemberg und von Rheinland-Pfalz.
Betroffener Artikel
GUT&GÜNSTIG Crunchy Peanut Ice Cream
Inhalt: 6x53ml Verpackung
Mindesthaltbarkeitsdatum: 23.05.2027
Lieferant: INCOM d.o.o.
Andere Artikel und weitere Mindesthaltbarkeitsdaten sind nicht betroffen.
Kund:innen, die das entsprechende Produkt gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.
Kundenservice
Anfragen von Verbraucher:innen beantwortet der Kundenservice per E-Mail unter info@edeka.de oder telefonisch von Montag bis Sonntag in der Zeit von 8 bis 20 Uhr unter der Rufnummer: +49 800 3335211.
Abbildung: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG
Quelle: www.produktwarnung.eu
Infobox Fremdkörper
ACHTUNG Gesundheitsgefahr!
Glas- oder Kunststoffsplitter wie auch metallische Fremdkörper können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder inneren Blutungen führen!
Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller
