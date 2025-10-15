Rückruf: Fremdkörper – Kornmühle Baguettebrötchen von Netto Marken-Discount

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Sinnack Backspezialitäten GmbH & Co. KG ruft den Artikel Kornmühle Baguettebrötchen 4 Stück (300 Gramm-Packung) mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 10.11.2025 und der Chargennummer L153641 zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass in einzelnen Packungen des betroffenen Artikels Plastikteile enthalten sein könnten.

Der betroffene Artikel wurde in Filialen von Netto Marken-Discount in Teilen von Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein angeboten

Vom Verzehr wird daher abgeraten!

Betroffener Artikel

Kornmühle Baguettebrötchen

Inhalt: 4 Stück – 300g Packung

Mindesthaltbarkeitsdatum: 10.11.2025

Chargennummer: L153641

Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) sowie die Chargennummer befindet sich auf der Oberseite der Verpackung.

Weitere Mindesthaltbarkeitsdaten oder andere Kornmühle-Produkte sind nicht betroffen. Kundinnen und Kunden, die das entsprechende Produkt gekauft haben, werden gebeten, das Produkt nicht zu verwenden und können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.

Kundenservice

Verbraucheranfragen beantwortet der Kundenservice der Sinnack Backspezialitäten GmbH & Co. KG unter der Rufnummer 02871 25 05-0 (8.00 Uhr bis 16.00 Uhr).

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu

Infobox Fremdkörper ACHTUNG Gesundheitsgefahr!



Glas- oder Kunststoffsplitter wie auch metallische Fremdkörper können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder inneren Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen



