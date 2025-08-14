Warnung vor Liver-Tabs Nahrungsergänzugsmittel

Wichtige Verbraucherinformation

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) hat über das Portal lebensmittelwarnung.de eine Warnung vor dem Nahrungsergänzugsmittel Liver-Tabs des Herstellers Unifarma Herbals veröffentlicht.

Cassia occidentalis, auch bekannt als Kaffee-Senna oder Stinkende Kassie, ist eine Pflanze, die man in Zutatenverzeichnissen einiger Produkte findet. Insbesondere die Samen von Cassia occidentalis enthalten bestimmte Substanzen, die gesundheitlich problematisch sind. Dazu zählt das Anthracenderivat Aloe-Emodin. Anthracenderivate sind eine Klasse organischer chemischer Verbindungen. Viele dieser Verbindungen wirken abführend. Aloe-Emodin kommt natürlicherweise auch in Pflanzen wie Aloe Vera vor. In den Samen von Cassia occidentalis ist Aloe-Emodin jedoch in Mengen vorhanden, die giftig wirken. Giftig bedeutet, dass ein Stoff bei Aufnahme negative Auswirkungen auf den Organismus haben kann.

Diese Auswirkungen reichen von Magen-Darm-Beschwerden bis hin zu schwerwiegenden Organschäden, vor allem an Leber und Nieren. Deswegen gilt der Verzehr dieser Pflanze, insbesondere ihrer Samen, als bedenklich für die menschliche Gesundheit.

Behörden schränken den Einsatz von Cassia occidentalis in Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln oft ein, da Risiken für Konsumenten bestehen.

Vom Verzehr wird daher abgeraten!

Betroffener Artikel

Liver-Tabs – Nahrungsergänzungsmittel, Unifarma Herbals

Mindesthaltbarkeitsdatum:31.10.2026

Verpackungseinheit: 36 Gramm

Losnummer: L414F017

Barcode-Nr.: 4751001744146

Inverkehrbringer: Shiva Shop

Wir empfehlen die Rückgabe betroffener Artikel



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller