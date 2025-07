Slush Eis: Eiskalter Genuss mit Risiko?

Bunt, süß und eiskalt: Vor allem Kinder lieben Slush-Eis an heißen Tagen. Doch was auf den ersten Blick harmlos erscheint, birgt gesundheitliche Risiken: Neben einem sehr hohen Zuckergehalt und künstlichen Farbstoffen enthält Slush-Eis oft den Zusatzstoff Glycerin, der in höheren Mengen gesundheitsschädlich ist. Warum sich der übermäßige Konsum problematisch gestaltet und worauf Eltern beim Kauf achten sollten, erklärt der VerbraucherService Bayern im KDFB e. V. (VSB).

Glycerin dient in der Lebensmittelindustrie als Zusatzstoff und verbessert die Konsistenz und Textur von Produkten. In Slush Eis sorgt Glycerin für eine geschmeidige Konsistenz, ohne komplett zu gefrieren. Eine Höchstmengenbegrenzung für Glycerin gibt es nicht. Zu viel Glycerin kann zu Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Benommenheit und Durchfall führen. Bei jüngeren Kindern können diese Nebenwirkungen bereits nach dem Verzehr von etwa 100 bis 200 Milliliter Slush-Eis auftreten. Kindern unter fünf Jahren wird von dem Konsum von Slush-Eis deshalb grundsätzlich abgeraten.

Viele Hersteller greifen bei Slush Eis zudem zu synthetischen Farbstoffen, um ihre Produkte bunt und ansprechend zu gestalten. „Diese stehen teilweise im Verdacht, Allergien auszulösen oder gesundheitliche Probleme zu verursachen“, informiert Bianca Schürger, Diätassistentin beim VSB. Zum Beispiel bei den Azofarbstoffen Tartrazin (E102), Allurarot (E129) oder Gelborange S (E110), wird vermutet, dass diese Hyperaktivität und Konzentrationsstörungen bei Kindern fördern. Deshalb müssen solche Produkte mit dem Hinweis „kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen“ gekennzeichnet werden.

Viele handelsübliche Sorten enthalten neben Glycerin und künstlichen Farbstoffen auch hohe Mengen an Zucker. Verbraucher*innen sollten daher die Zutatenlisten sorgfältig prüfen und bevorzugt Produkte wählen, die mit natürlichen Inhaltsstoffen und einem reduzierten Zuckergehalt auskommen. „Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann Slush Eis auch einfach selbst zubereiten – so lässt sich Geschmack mit gesundheitlichem Anspruch ideal verbinden“, so Schürger.

Weitere Informationen und einen Rezeptvorschlag finden Sie in unserem VSB-Tipp: https://www.verbraucherservice-bayern.de/themen/ernaehrung/slush-eis-eiskalter-genuss-mit-risiko