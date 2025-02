Tipp: Verbraucherzentrale NRW bietet Selbstlernkurs zur ePA

Es gilt das sogenannte Opt-out-Prinzip: Wer nicht widerspricht, ist automatisch dabei. Deshalb und aufgrund der Debatten über die Datensicherheit gab es zum Jahreswechsel viel Wirbel um die neue (digitale) elektronische Patientenakte. Seit über 20 Jahren wird sie geplant, nun ist sie da. Und gesetzlich Krankenversicherte müssen sich damit beschäftigen. Welche Dokumente sollte man dort digital einstellen? Welche Behandlungen möchte man verbergen? Wie bekommt man überhaupt Zugang? Diese und weitere Fragen beantwortet die Verbraucherzentrale NRW in einem kostenfreien Selbstlernkurs ab 17. Februar 2025. Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Der Kurs ist flexibel und ermöglicht es, in eigenem Tempo zu lernen – ohne feste zeitliche Vorgaben.

Seit dem 15. Januar 2025 läuft die Pilotphase der elektronischen Patientenakte (ePA) in bestimmten Test-Regionen mit ausgewählten Arztpraxen, Krankenhäusern und Apotheken. Die gesetzlichen Krankenkassen beginnen derzeit schrittweise damit, ePA-Konten für ihre Versicherten anzulegen. In den App-Stores können die entsprechenden ePA-Apps der Krankenkassen bereits heruntergeladen werden. Nach erfolgreichem Abschluss der Pilotphase wird die ePA bundesweit eingeführt und kann dann von allen gesetzlich Versicherten genutzt und von Arztpraxen, Krankenhäusern und Apotheken befüllt werden. Ein konkretes Datum für den bundesweiten Start steht jedoch noch nicht fest.

Mit der ePA erhalten gesetzlich Versicherte erstmals die Möglichkeit, ihre Gesundheitsdaten digital zu speichern, zu verwalten und bei Bedarf mit Ärzten und anderen Gesundheitsdienstleistern zu teilen. Für viele Versicherte bedeutet dies den Einstieg in das digitale Gesundheitswesen.

Um diesen Einstieg zu erleichtern, bietet die Verbraucherzentrale NRW ab dem 17. Februar 2025 einen kostenlosen Online-Selbstlernkurs an, der eine verständliche Einführung in die wichtigsten Fragen rund um die elektronische Patientenakte bietet.

Der Kurs richtet sich an alle, die sich mit den grundlegenden Funktionen, Vorteilen und Risiken der ePA vertraut machen möchten. Er besteht aus zwei Lerneinheiten, die Informationsmaterial und interaktive Übungen umfassen.

Teilnehmer:innen lernen unter anderem:

Die Grundlagen der ePA: Was ist die elektronische Patientenakte, welche Vorteile und Herausforderungen gibt es?

Funktionen der ePA: Wie können Gesundheitsdaten gespeichert, verwaltet und geteilt werden?

Datenschutz und Datensicherheit: Wie soll die Sicherheit der persönlichen Gesundheitsdaten gewährleistet werden?

Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Die Teilnehmer:innen erhalten eine E-Mail mit einer Einführung in die beiden Themenblöcke sowie einem Link zu einer interaktiven Lerneinheit. Der Kurs ist flexibel und ermöglicht es, in eigenem Tempo zu lernen – ohne feste zeitliche Vorgaben.

Für alle die, die tiefer in das Thema einsteigen möchten, gibt es am Mittwoch, 26. Februar 2025, und am Mittwoch, 5. März 2025, jeweils in der Zeit von 17 bis 18 Uhr einen Online-Talk, in dem Fragen zur ePA und zum Kurs beantwortet werden. Die Teilnahme am Zoom-Talk ist freiwillig. Der Link wird mit der Einführungsmail für den Kurs versandt.

Eine Fortführung des Kurses zu praktischen Anwendungen in der ePA-App und konkreten Möglichkeiten für Menschen, die die App nicht verwenden wollen, ist nach dem bundesweiten Start der ePA geplant.

Kursbeginn: 17.Februar 2025

Dauer: fortlaufend

Kosten: Kostenlos

Anmeldung: Ab sofort über www.verbraucherzentrale.nrw/ meine-epa

Weiterführende Infos und Links:

Mehr zur elektronischen Patientenakte unter www.verbraucherzentrale.nrw/ node/57223

Quelle: Verbraucherzentrale NRW

Internet: www.verbraucherzentrale.nrw