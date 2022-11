Wiederholte COVID-19-Infektionen erhöhen das Risiko für Organversagen und Tod

Forscher empfehlen Masken, Impfstoffe und Wachsamkeit, um eine erneute Infektion zu verhindern

Seit Beginn der COVID-19-Pandemie vor fast drei Jahren haben Wissenschaftler gelernt, dass eine Erstinfektion zu kurz- und langfristigen Gesundheitsrisiken führen kann, die nahezu jedes Organsystem im Körper betreffen. Sie haben auch festgestellt, dass Menschen COVID-19 ein zweites oder drittes Mal bekommen können, obwohl sie nach der ersten Infektion natürliche Antikörper erhalten und Impfungen und Auffrischungsimpfungen erhalten haben.

Jetzt zeigt eine neue Studie der Washington University School of Medicine in St. Louis und des Veterans Affairs St. Louis Health Care Systems die gesundheitlichen Folgen einer Reinfektion. Die Forscher fanden heraus, dass wiederholte SARS-CoV-2-Infektionen zu einem erheblichen zusätzlichen Risiko für nachteilige Gesundheitszustände in mehreren Organsystemen beitragen.

Zu solchen Ergebnissen gehören Krankenhausaufenthalte; Erkrankungen der Lunge, des Herzens, des Gehirns und des Blutes, des Bewegungsapparates und des Magen-Darm-Systems; und sogar den Tod. Eine Reinfektion trägt auch zu Diabetes, Nierenerkrankungen und psychischen Problemen bei.

Die Ergebnisse wurden am 10. November in Nature Medicine veröffentlicht.

„In den letzten Monaten herrschte bei Menschen, die COVID-19 oder ihre Impfungen und Auffrischungsimpfungen erhalten haben, und insbesondere bei Menschen, die eine Infektion hatten und auch Impfstoffe erhalten haben, ein Hauch von Unbesiegbarkeit. Einige Leute begannen, diese Personen als eine Art Superimmunität gegen das Virus zu bezeichnen“, sagte der leitende Autor Ziyad Al-Aly, MD , ein klinischer Epidemiologe an der School of Medicine. „Unsere Forschung hat eindeutig gezeigt, dass eine zweite, dritte oder vierte Infektion zu zusätzlichen Gesundheitsrisiken in der akuten Phase, d. h. in den ersten 30 Tagen nach der Infektion, und in den Monaten danach, d. h. in der langen COVID-Phase, beiträgt.“

Darüber hinaus zeigte die Studie, dass das Risiko mit jeder Infektion zu steigen scheint. „Das bedeutet, dass es besser ist, eine dritte zu vermeiden, selbst wenn Sie zwei COVID-19-Infektionen hatten“, sagte Al-Aly. „Und wenn Sie drei Infektionen hatten, vermeiden Sie am besten die vierte.“

Die Begrenzung der Exposition gegenüber dem Virus sei besonders wichtig, da die USA auf die Wintermonate zusteuern, in denen neue Varianten auftauchen, mutieren und in einigen Teilen des Landes bereits einen Anstieg der Infektionen verursachen, sagte Al-Aly. „Die Menschen sollten ihr Bestes tun, um wiederholte Infektionen zu verhindern, indem sie beispielsweise alle in Frage kommenden Auffrischungsimpfungen erhalten und zu Hause bleiben, wenn sie krank sind. Lassen Sie sich außerdem gegen Grippe impfen, um Krankheiten vorzubeugen. Wir müssen wirklich unser Bestes geben, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass wir in dieser Wintersaison eine Zwillingsdemie von COVID-19 und der Grippe haben werden.“

Für diese Studie analysierten die Forscher etwa 5,8 Millionen anonymisierte Krankenakten in einer Datenbank, die vom US Department of Veterans Affairs, dem größten integrierten Gesundheitssystem des Landes, unterhalten wird. Die Patienten repräsentierten mehrere Altersgruppen, Rassen und Geschlechter.

Die Forscher erstellten einen kontrollierten Datensatz von 5,3 Millionen Menschen, die vom 1. März 2020 bis zum 6. April 2022 nicht positiv auf eine COVID-19-Infektion getestet wurden. Unter Verwendung des gleichen Zeitrahmens stellten die Forscher auch eine Kontrollgruppe von mehr als 443.000 zusammen Personen, die positiv auf eine COVID-19-Infektion getestet wurden, und eine weitere Gruppe von fast 41.000 Personen, die zwei oder mehr dokumentierte Infektionen hatten. Aus der letzteren Gruppe hatten die meisten Menschen zwei oder drei Infektionen, eine kleine Anzahl hatte vier Infektionen und niemand hatte fünf oder mehr Infektionen.

Statistische Modellierung wurde verwendet, um die Gesundheitsrisiken wiederholter COVID-19-Infektionen innerhalb der ersten 30 Tage nach Ansteckung mit dem Virus und bis zu sechs Monate danach zu untersuchen.

Die Studie berücksichtigte COVID-19-Varianten wie Delta, Omicron und BA.5. Negative Ergebnisse traten sowohl bei den Ungeimpften als auch bei denjenigen auf, die vor der Reinfektion Impfungen erhalten hatten.

Insgesamt stellten die Forscher fest, dass Menschen mit COVID-19-Reinfektionen doppelt so häufig sterben und dreimal häufiger ins Krankenhaus eingeliefert werden als Menschen ohne Reinfektion.

Darüber hinaus entwickelten Menschen mit wiederholten Infektionen 3½-mal häufiger Lungenprobleme, 3-mal häufiger Herzerkrankungen und 1,6-mal häufiger Hirnerkrankungen als Patienten, die sich einmal mit dem Virus infiziert hatten.

„Unsere Ergebnisse haben weitreichende Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit, da sie uns sagen, dass Strategien zur Verhinderung oder Verringerung des Risikos einer erneuten Infektion umgesetzt werden sollten“, sagte Al-Aly. „Zu Beginn der Wintersaison sollten sich die Menschen der Risiken bewusst sein und Wachsamkeit üben, um ihr Risiko einer Ansteckung oder erneuten Ansteckung mit SARS-CoV-2 zu verringern.“