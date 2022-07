Bildung: Englischkurs für Kinder und Gamification

In letzter Zeit ist „Gamification“ ein sehr beliebtes Schlagwort, das häufig fällt, wenn es um das Unterrichten von Kindern geht, insbesondere um den Fremdsprachenunterricht. Neue Technologien, der allgemeine Zugang zum Internet oder die Öffnung zur Welt führen dazu, dass neue Wege des effektiven Lernens gefunden werden. Im Zeitalter der Pandemien haben sich viele Bereiche in die Online-Welt verlagert, aber die Bildung hat wahrscheinlich am meisten davon profitiert.

Können Englischkurse für Kinder mit Hilfe von Gamification durchgeführt werden? Ja, natürlich! Das ist eine großartige Idee und ein guter Weg, um zufriedenstellende und dauerhafte Ergebnisse zu erzielen. Wenn Sie sich fragen, was Gamification ist und wie sie für den Sprachunterricht genutzt werden kann, lesen Sie weiter!

Was ist Gamification?

Bevor wir die Frage beantworten, wie Englischkurse für Kinder mit Gamification kombiniert werden können, lassen Sie uns einen Blick auf den Begriff selbst werfen. „Gamification“ kommt von dem englischen Begriff „gamification“. Es ist eine Möglichkeit, spieltypische Elemente in Bereiche einzuführen, die nicht direkt mit Spielen zu tun haben. Zu den verwendeten Elementen gehören beispielsweise ein Belohnungssystem für den Abschluss aufeinanderfolgender Stufen, Herausforderungen für Einzelpersonen oder ganze Gruppen, die Unterteilung der Entwicklung in bestimmte Stufen usw. Zu den beliebtesten Bereichen, in denen Gamification eingeführt wird, gehören Bildung, HR, Gesundheitswesen, Team- oder Projektmanagement.

Der Zweck der Gamification besteht in erster Linie darin, das Engagement der Menschen zu erhöhen, das Lernen zu stimulieren und eine intensivere Entwicklung zu fördern. Menschen wetteifern gerne, vor allem wenn sie ein sicheres Umfeld haben und für ihre Bemühungen belohnt werden.

Englisch lernen mit Gamification

Was hat Gamification nun mit Englischkursen für Kinder zu tun? Viele moderne Schulen nutzen diese Methode, um interessante und entwicklungsfördernde Techniken in den normalen Unterrichtsprozess einzuführen. Für Kinder besteht der natürliche Prozess des Lernens neuer Dinge darin, zu spielen. Es ist ein Mechanismus, der es ihnen ermöglicht, Grenzen auszuloten, sich in einer Gruppe zurechtzufinden und neue Dinge zu lernen. Die Einführung von Spielen in die Bildung wird definitiv positive Auswirkungen haben.

Wenn Kinder online Englisch lernen, tun sie dies durch interessante und ansprechende Aktivitäten, bei denen Spaß und Lernen eine wichtige Rolle spielen. Die Einführung von Gamification sorgt dafür, dass sich die Kinder nicht langweilen und entmutigt werden, wie es bei traditionellen Lernformen oft der Fall ist.

Englischkurse für Kinder, die Gamification nutzen, sorgen für mehr Freude am Lernen und machen es nicht nur zu einer lästigen Pflicht, sondern zu einer Gelegenheit, Spaß dabei zu haben. Darüber hinaus lernt ein entspanntes und glückliches Kind so schneller neuen Stoff, merkt sich Vokabeln und erweitert sein Wissen. Die gewonnenen Erfahrungen und Informationen bleiben ihnen länger erhalten.

Für viele Menschen, nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene, kann es äußerst schwierig sein, die Sprachbarriere beim Erlernen von Fremdsprachen zu überwinden. Wenn Ihr Kind auch damit Probleme hat und sich schämt, zu sprechen, kann Gamification helfen. Englischkurs für Kinder, die Gamification nutzen, gehen sehr gut mit diesem Thema um. Das Kind spürt den Druck der Umwelt nicht und es wird nicht gestresst. Wenn es zu einem Wettbewerb kommt, dann findet dieser unter kontrollierten Bedingungen statt und wird durch Belohnungen und Lob positiv motiviert.

Achten Sie bei der Suche nach einem geeigneten Englischkurs für Kinder darauf, wie der Unterricht abläuft und ob Spielelemente eingebaut sind. Wenn ja, ist das ein gutes Zeichen, dort zu lernen!