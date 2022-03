Eine Münchner Unternehmerin entwickelt Babygeschenke neu

“Nur nicht stillstehen, das ist meine Devise. Mit der DE BAMBINI Kollektion kann ich dieses Lebensmotto wunderbar ausleben und freue mich, am Ende ein qualitatives Produkt in den Händen zu halten, dass meine persönliche Handschrift trägt.” Antje Müller

Wer Antje Müller kennt weiß, dass sie eine Frau ist, die nur dann Themen anpackt, wenn sie diese nach höchsten Ansprüchen durchzieht. So fing alles mit ihrer Casa de Bambini an, in der in Kleingruppen liebevoll Kinder im Krippenalter betreut werden, um ihnen die nötige Resilienz für die dynamische Umwelt zu geben, in die sie reinwachsen.

Die Idee für das Modelabel „De Bambini“ entstand durch ihre tägliche Arbeit und Erfahrung im Krippenalltag: „Ich habe die Probleme, die Bedürfnisse und auch die Wünsche von Kindern und ihren Eltern beobachten können und ein Verständnis dafür entwickelt, was besonders am Anfang wichtig und richtig für die Kleinen ist. Dabei habe ich festgestellt, dass es am Anfang vor allem nicht viel Bedarf aber das Richtige.“

Dies spiegelt sich auch in der gesamten Produktionskette und in allen Materialen wieder.

Dabei erstaunt nicht, dass sie auch hier hohe Erwartungen an sich hat und die Produkte und Geschenkboxen bei De Bambini folgende Eigenschaften haben:

Wer nur das Beste für sein Kind oder Enkelkind will, greift daher zu De Bambini Produkten und lässt sich von Antje oder ihrem Team beraten. So machen die Sachen lange Freude.

Baby-Geschenkboxen: Etwas Gutes schenken zur Baby-Shower, zur Geburt oder zum 1. Geburtstag.

Schenke weniger, aber dafür das Richtige. Das ist das Motto bei De Bambini. Da es sich bei den Produkten von De Bambini um Herzensstücke handelt, eignen sie sich hervorragend zum Verschenken. Dazu hat die Münchner Unternehmerin Geschenkeboxen aus den Bestsellern kreiert. Die Geschenkboxen stützen sich dabei auf drei wichtige Grundpfeiler: Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und Fairness.

Komplett schadstofffrei – in Deutschland entwickelt und produziert – langlebig durch qualitative Verarbeitung und Materialien

Noch nie war Verschenken mit gutem Gewissen so einfach möglich! Die wundervollen Geschenkeboxen findet ihr hier: https://de-bambini.de/collections/geschenkboxen

