Hurra, wir sind schwanger – und nun?

Die Freude bei den werdenden Eltern ist groß, wenn sich der erste Nachwuchs mit einem positiven Schwangerschaftstest ankündigt. Aber kaum ist es soweit, geht es auch schon los. Es gibt so vieles zu tun. Vom Kinderwagen bis Babyzimmer, von Windeln bis Schlafsäckchen. Die Eltern müssen informiert werden, die unzähligen Verwandten und der Freundeskreis ebenso.

Die medizinische Begleitung der Schwangerschaft ist durch die regelmäßigen Termine bei der Frauenärztin oder dem Frauenarzt bestens aufgehoben. Dort wird auch der Mutterpass ausgestellt. Einzig die Frage nach einer bestimmten Geburtsklinik muss eventuell von den werdenden Eltern abgeklärt werden.

Erinnerungen festhalten

Über den Zeitraum der Schwangerschaft gibt es natürlich unheimlich viele Möglichkeiten, Erinnerungen und besondere Momente oder auch den wachsenden Babybauch und die ersten Bewegungen festzuhalten. Selbst die Ultraschall Untersuchungen können heute als Video gespeichert werden. Auch ein Gipsabdruck vom Babybauch – der individuell gestaltet werden kann – ist eine wunderschöne und dauerhafte Erinnerung an die Schwangerschaft.

Baby’s erste Ausstattung

Im Gegensatz zu früher können viele Dinge, die für das Baby benötigt werden, im Internet ausgesucht und bequem bestellt werden. Allerdings empfiehlt sich das beim Kinderwagen nicht unbedingt. Hier sollten tatsächlich „Probefahrten“ gemacht werden und vor allem sollte der Klappmechanismus einfach zu handhaben sein.

Bei der Babyschale für Ausflüge mit dem Auto sollte nach Möglichkeit darauf geachtet werden, dass der Sitz einfach im Auto befestigt, aber auch herausgenommen werden kann. Babyschalen eignen sich übrigens nicht dafür, das Baby über längere Zeit darin zu transportieren oder schlafen zu lassen.

Wichtig: Rückwärts gerichtete Babyschalen dürfen im Auto nur dann auf dem Vordersitz montiert werden, wenn zuvor der Beifahrer-Airbag deaktiviert wurde.

Je nachdem, wo und was für das erste Baby angeschafft wird, alles kostet und manchmal sogar richtig viel. Vor allem für Onlinekäufe finden sich oft Gutscheine und Rabattaktionen im Netz. So läßt sich ab und an dann wirklich einiges sparen.

Rauchen & Alkohol

Alkohol und Rauchen sind von Beginn der Schwangerschaft an ein absolutes Tabu!

Für Medikamente gilt, die Einnahme unbedingt ärztlich abzuklären.

Immer noch rauchen mehr als 10% Prozent der schwangeren Frauen und fast ein viertel trinkt zumindest gelegentlich Alkohol. Die negativen Folgen von Tabak- und Alkoholkonsum sind wissenschaftlich vielfach belegt. Tabakkonsum während der Schwangerschaft schränkt die Versorgung des Embryos mit Sauerstoff und Nährstoffen ein – das kann in der Folge zu Früh- und Fehlgeburten führen.

Ernährung anpassen

Während der Schwangerschaft benötigt der Körper kontinuierlich wichtige Nährstoffe. versorgt werden. Auch der Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen steigt in dieser Zeit stark an. Hier helfen Lebensmittel mit hoher Nährstoffdichte, also mit vielen Vitaminen und Mineralstoffen. Durch sinnvolle

Handlungsempfehlungen zur ausgewogenen Ernährung in der Schwangerschaft und viele weitere Tipps gibt es auf dieser Seite. www.gesund-ins-leben.de

Die 9-monatige Schwangerschaft ist deshalb nicht nur eine wunderschöne Zeit der Vorfreude, sondern kann auch ganz schön anstrengend sein.

Wichtig ist, diese Zeit intensiv zu genießen, ihr werdet merken, es geht plötzlich alles viel zu schnell 🙂