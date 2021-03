Rückruf: Gesundheitsgefahr durch Blei und Cobalt in „Michelino“ Emaille Stielkasserolle

Die HATEX AS GmbH informiert über den Rückruf von Stieltöpfen mit 16cm und der Artikelnummer 11700. Wie das Unternehmen mitteilt, könnten Blei und Cobalt bei haushaltsüblicher Verwendung der abgebildeten Stielkasserolle in einer nicht unerheblichen Menge freigesetzt werden. Diese Elemente können auf die zubereiteten Lebensmittel, die sich in der Stielkasserolle befinden, übergehen. Eine Gesundheitsgefährdung kann bei der sensiblen Verbrauchergruppe der Kinder somit nicht ausgeschlossen werden.

Betroffener Artikel

Artikel: Stieltopf 16cm – Serie Michelino

Artikel Nr. 11700

EAN 4047125117004

Marke: HATEX AS GmbH & Co. KG

Die betroffene Ware wurde im Zeitraum von 2019 bis heute von uns verkauft. Betroffene Artikel können in die jeweiligen Verkaufsstellen zurück gebracht werden, der Kaufpreis wird zurückerstattet.

Produktabbildung: HATEX AS GmbH & Co. KG

