Rückruf: Blausäure in Sapori Amaretti Almonds

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Colussi S.p.A. Mailand informiert über den Rückruf des Artikels Sapori Amaretti Almonds im 175g Beutel und mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 02.05.2026 und 25.08.2026. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden in den Amaretti erhöhte Blausäure Werte gefunden.

Vom Verzehr wird daher abgeraten!

Betroffener Artikel

Amaretti Almonds

Marke: Sapori

Inhalt: 175g

MHD 02.05.2026 | Lot L355122 1

MHD 25.08.2026 | Lot L355237 1

Andere Mindesthaltbarkeitsdaten sowie weitere Artikel der Marke „Sapori“ sind nicht betroffen.

Kund:innen sollten betroffene Artikel nicht konsumieren und ungeöffnet oder bereits angebrochen in die jeweiligen Verkaufsstellen zurückbringen. Der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Infobox Blausäure bzw. Cyanid besitzt eine hohe akute Toxizität (Giftigkeit), die gekennzeichnet ist durch eine Hemmung der Zellatmung, wodurch eine akute Intoxikation mit Symptomen wie Krämpfen, Erbrechen und Atemnot bis hin zu einer – tödlichen – Atemlähmung hervorgerufen werden kann. Personen, die dieses Lebensmittel verzehrt haben und anschließend schwere oder anhaltende Symptome haben, sollten ärztliche Hilfe aufsuchen. Es ist nicht sinnvoll, sich ohne Symptome vorbeugend in ärztliche Behandlung zu begeben.

Quelle: www.produktwarnung.eu



