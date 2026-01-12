Amrum im Frühling: Fünf Tipps für die Insel

Amrum ist eine deutsche Nordseeinsel in Schleswig-Holstein, bekannt für ihre weiten Sandstrände, das Wattenmeer und liebenswerte Ortschaften. Besonders der Kniepsand, ein kilometerlanger feiner Sandstrand, zieht Erholungssuchende, Familien und Naturfreunde an. Die Insel bietet zudem zahlreiche Rad- und Wanderwege und Vogelbeobachtung im UNESCO-geschützten Wattenmeer. Typisch für Amrum sind die reetgedeckten Häuser, die friesische Gastfreundschaft und regionale Spezialitäten wie Krabben.

Vogelkiek, Osterfeuer und Entdeckungstouren am breitesten Strand Europas

Das sanfte Rauschen der Wellen, glitzerndes Sonnenlicht auf dem Wasser und eine frische, salzige Brise: Ein Frühjahrsspaziergang auf der nordfriesischen Insel Amrum weckt nach der Winterruhe die Lebensgeister. Die idyllische Insel liegt inmitten des Unesco-Weltnaturerbes Wattenmeer mit seinen rund 10.000 Pflanzen- und Tierarten und besitzt mit dem Kniepsand einen der größten Strände Europas. An seiner breitesten Stelle misst er fast zwei Kilometer. Mit etwas Glück ist es im Frühjahr schon warm genug, um barfuß durch den feinen Sand zu laufen.

Hier sind fünf Tipps für den Start in die neue Saison:

1. Vogelkiek

Amrum ist die vogelreichste Nordseeinsel. Als „Vogelkieker“ kommt man dieser Tierwelt ganz nah. Rotschenkel, Lachmöwe und Küstenseeschwalbe sind nur einige der Vögel, die auf Amrum zeitweise ihr Zuhause finden. Jedes Jahr werden etwa 10.000 Brutpaare gezählt. Alle Informationen zu vogelkundlichen Führungen der Naturschutzvereine der Insel gibt es unter www.amrum.de/vogelkiek. Am schönsten ist die Vogelbeobachtung während einer Wanderung über den Kniepsand – das Fernglas sollte dabei nicht fehlen.

2. Aktion „Sauberer Kniepsand“

Auf Amrum kann man mit der Aktion „Sauberer Kniepsand“ ehrenamtlich im Naturschutz aktiv werden und Treibgut, Müll und Plastik einsammeln, das vor allem nach Sturm und Wind an den Strand gespült wird. Die Recycling-Sammeltaschen der Aktion befinden sich gut sichtbar in Holzkisten an allen Strandübergängen. Für besonders große Funde stehen Strandgitterboxen bereit.

3. Osterfeuer am Nebeler Strand (4. April 2026)

Ein Highlight auf der Insel ist das spektakuläre Osterfeuer am Nebeler Strand am Ostersamstag. Weithin sichtbar leuchtet es in der Dunkelheit vor der Nordseekulisse. Für kleine Gäste werden in den Inseldörfern Bastelaktionen und Osterspaziergänge mit Ostereiersuche angeboten.

4. Amrumer Mühle mit Heimatmuseum

Die älteste Windmühle Schleswig-Holsteins, erbaut im Jahr 1771, öffnet mit dem angeschlossenen Heimatmuseum im Frühjahr wieder ihre Pforten, den exakten Termin erfährt man unter www.amrum.de und www.amrumer-muehle.de. Da es in der denkmalgeschützten Mühle keine Heizung gibt, müssen alle Ausstellungsstücke über den Winter eingelagert werden.

5. Apps für Entdeckerinnen und Entdecker

Viele spannende Dinge werden an die Strände der Nordsee gespült. Mit der Beach Explorer-App lassen sich 1.500 Arten von Funden direkt am Strand bestimmen. Mit der Robben.App kann man dazu beitragen, dass Robben und Wale an der Nordseeküste gut leben können. Wer ein Tier entdeckt und glaubt, dass es Hilfe braucht, meldet es per App direkt den Seehundbeauftragten. Die App beinhaltet zudem Wissenswertes zu den Meeressäugern.

Quelle: AmrumTouristik AöR, Wittdün/Amrum