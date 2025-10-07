Zwischen Wellen und Wipfeln: Gesundheitsurlaub an der Ostsee

(djd). Feuchte Luft liegt über den Wellen, der Wind trägt feine Salzpartikel von der Brandung ins Landesinnere. Zwischen Strand und Wald entfaltet sich ein Klima, das erfrischt, beruhigt und belebt. Schon beim Spaziergang über weichen Sand und schattige Waldwege spürt man die besondere Wirkung der Natur, die seit Generationen für Heilung und Erholung genutzt wird.

Gesundheit atmen

Das Ostseeheilbad Graal-Müritz hat diese natürlichen Ressourcen seit über 140 Jahren in den Mittelpunkt seiner Gesundheitskultur gestellt. Bereits im 19. Jahrhundert erkannte der Mediziner Dr. Carl von Mettenheimer die Heilkraft des Bioklimas aus Meer, Wald und Moor. Heute gilt der Ort als eines der traditionsreichsten Heilbäder an der Ostseeküste und ist Standort mehrerer Kurkliniken. Prägend ist vor allem die Kombination aus salzhaltigem Seewind, der beim Aufeinandertreffen von Brandung und Strand Aerosole freisetzt, mit der reinen Luft der Rostocker Heide, einem 12.000 Hektar großen Wald- und Naturschutzgebiet, sowie den angrenzenden Hochmooren. Die Luft wirkt positiv auf die Atemwege des Menschen, befeuchtet Schleimhäute und fördert die Durchblutung.

Achtsamkeit spüren

Der Achtsamkeitspfad im Kurwald des Ostseeheilbades Graal-Müritz verbindet einen Aufenthalt im Wald mit der Möglichkeit, sich dem Waldbaden zu widmen. Sechs Methodenschilder erläutern die Aufgaben, die man auf dem Achtsamkeitspfad durchläuft. Die Einführung erfolgt in Wort und Bild oder per Audio, welches über einen QR-Code abrufbar ist. Die Stationen sprechen alle Sinne an. Für jede sollte man mindestens fünf bis zehn Minuten einplanen, um sich bewusst auf die einzelnen Themen einzulassen: Fühlen, Gehen, Sehen, Atmen, Hören, Riechen. Es ist eine Einladung zum Innehalten, um tiefer zu erleben, wie der Wald auf die eigenen Sinne wirkt, dabei zur Ruhe zu kommen und die Umgebung ohne Ablenkung wahrzunehmen.

Waldbaden im Kurwald

Der zertifizierte Kurwald liegt zwischen Ort und Meer. Auf 13 Hektar gibt es Ruhezonen, beschilderte Wege und Lehrpfade, die die heilende Wirkung der Waldluft erlebbar machen. Das waldnahe Bioklima gilt als nahezu staub- und allergenfrei. Waldtherapeutische Touren in Kleingruppen orientieren sich an Prinzipien der Prävention und Rehabilitation. So vereint Graal-Müritz die Kräfte von Meer, Wald und Moor zu einem einzigartigen Gesundheitskonzept. Die ausgezeichnete Wasserqualität – regelmäßig mit der „Blauen Flagge“ bestätigt – unterstreicht die hohe Qualität des Kurortes, wo Natur und Medizin seit Generationen Hand in Hand wirken.

